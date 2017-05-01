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В мире
Французского борца с морскими хищниками съели акулы
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Гость 01 Мая 2017 в 14:31:14
Cпасатель из Франции, посвятивший жизнь борьбе с акулами, погиб на острове Реюньон в Индийском океане после нападения морского хищника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Тигровая акула атаковала мужчину, когда он занимался серфингом в неположенном месте. Хищник укусил спасателя за правое бедро. От полученных травм молодой человек скончался в течение получаса.

Мужчина был активистом организации Shark Watch Patrol, которая помогает предотвращать нападения акул на людей. Сообщается, что он интересовался образом жизни этих хищников и выкладывал их фотографии в социальных сетях.

Французский остров Реюньон считается одним из наиболее опасных мест для отдыха в мире из-за многочисленных нападений акул. За последние шесть лет таких атак было больше 20, в девяти случаях пострадавшие погибли.

Daily Mail
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 01.05.2017 в 14:44:42   # 600070
Зачастую любовь к кому-то или чему-то ведет к потере инстинкта самосохранения..
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  Zoggyla 01.05.2017 в 15:40:01   # 600083
Закономерный финал пищевой цепочки.
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