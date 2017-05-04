Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов

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едридмадрид 04 Мая 2017 в 16:16:11
28-летняя девушка съела девять тысяч долларов, нажитых во время совместной жизни. В итоге ей потребовалась помощь врачей, которые и извлекли необычный «обед».
Тем не менее, женщина посетовала, что в пригодном состоянии остались всего 5,7 тысячи долларов, а примерно треть денег успела «испортиться».
В прокуратуре сообщили, что не имеют к ней претензий, поскольку деньги были получены законным путем от продажи ряда активов бывшей пары.
https://lenta.ru/news/2017/05/04/nyamnyam/
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