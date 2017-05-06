Сына Порошенко засняли в толстовке с надписью "Russia"

Гнап выложил на своей странице в социальной сети Facebook фотографию российского паспорта Юлии Порошенко, родившейся в 1985 году в Ленинграде, и предложил ей прилюдно устроить «яркий перформанс» под названием "Невестка украинского президента сжигает свой российский паспорт на Майдане".

На фоне этой скандальной истории, наделавшей много шумихи в украинских СМИ и соцсетях, Гнап подчеркнул, что Юлия Порошенко до сих пор не избавилась от гражданства России.



"Паспорт, судя по всему, ещё действителен. Я не нашёл на сайте президента информации о предоставлении пани Юлии украинского гражданства ", - заявил Гнап.