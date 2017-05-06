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В мире
Сына Порошенко засняли в толстовке с надписью "Russia"
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Гость 06 Мая 2017 в 16:07:10


На Украине разразился скандал из-за появления сына президента страны Петра Порошенко в толстовке с надписью "Russia", пишет "Украинская правда".

В 2017 году 16-летний Михаил Порошенко заканчивает британский колледж Concord. Фото, вызвавшее резонанс, было опубликовано в соцсетях его одноклассниками во время съемок для выпускного альбома. Снимок вызвал бурную реакцию среди украинских националистов - молодого человека начали называть "недоноском" и "предателем", а также предложили отправить его в зону боевых действий.

Внешне толстовка похожа на футболки для сборной России к зимней Олимпиаде в Сочи, однако в слове "Russia" пропущена одна буква. По данным издания, это фирменная футболка Российской летней школы институционального анализа (RSSIA).

В соцсетях отыскали друга Михаила Порошенко, россиянина Сергея Кизеева, у которого есть подобный реглан, но с полной надписью. Пользователи предположили, что сын украинского президента мог позаимствовать вещь у друга, а буква "U" на фотографии не видна из-за складок.



https://ruposters.ru/news/05-05-2017/syn-poroshenko-tolstovka
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ilya. 06.05.2017 в 20:27:01   # 601563
Запретить въезд в Украину.
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  koleso 06.05.2017 в 20:42:06   # 601566
хе, а то что учиться не в Украине их не взволновало ?
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  jumanjiqz 06.05.2017 в 21:18:22   # 601568
может фотошоп? как-то слишком опрометчивый поступок. сейчас в этой информационной войне все возможно!? Ну или обдолбанный!?
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  Мура45 06.05.2017 в 21:27:47   # 601571
Цитата: koleso от 06.05.2017 20:42:06
хе, а то что учиться не в Украине их не взволновало ?


Хай он буде хоть нехгром, лишь бы не москаль, та не в Москалии
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  Галя 06.05.2017 в 21:28:42   # 601572
У родителей свои игры, у детей - свои.))
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  bozon house 06.05.2017 в 21:40:47   # 601576

Quote:
Гнап выложил на своей странице в социальной сети Facebook фотографию российского паспорта Юлии Порошенко, родившейся в 1985 году в Ленинграде, и предложил ей прилюдно устроить «яркий перформанс» под названием "Невестка украинского президента сжигает свой российский паспорт на Майдане".
На фоне этой скандальной истории, наделавшей много шумихи в украинских СМИ и соцсетях, Гнап подчеркнул, что Юлия Порошенко до сих пор не избавилась от гражданства России.

"Паспорт, судя по всему, ещё действителен. Я не нашёл на сайте президента информации о предоставлении пани Юлии украинского гражданства ", - заявил Гнап.
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