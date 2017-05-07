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В мире
В Беларуси состоялась первая в 2017 году смертная казнь
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Гость 07 Мая 2017 в 07:12:24
Расстреляли мужчину, признанного виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью, сообщает korrespondent.net.

В Беларуси привели в исполнение смертный приговор жителю Гомеля Сергею Острикову, признанному виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью.

Координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО №1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29 апреля.

Так, 5 апреля матери Острикова разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Сергей Остриков был признан виновным и приговорен к смертной казни в мае 2016 года. По данным следствия, он предлагал своим коллегам-женщинам подвезти их, затем привозил их в гараж, насиловал и убивал. Тела жертв мужчина закапывал в лесу. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были исполнены четыре смертных приговора.

В октябре 2013 года специальный докладчик ООН по соблюдению прав человека в Беларуси Миклош Гарасти призвал Минск ввести мораторий на исполнение смертных приговоров.

korrespondent.net.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 07.05.2017 в 13:44:53   # 601714
Вот и правильно, при условии, что он признался в содеяном и доказательства это подтверждали
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  Profi 07.05.2017 в 14:17:09   # 601722
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  edward mails 07.05.2017 в 15:51:48   # 601738
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  Рамзес 07.05.2017 в 15:56:23   # 601741
У нас пусть введут для чинушей - за казнокрадство,как минимум.
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  Dior 07.05.2017 в 17:20:37   # 601759
Если полностью действительно доказана его вина, то и хер с ним. Туда ему и дорога.
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