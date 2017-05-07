"Самый бесполезный аэропорт" мира принял первых авиапассажиров

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Гость 07 Мая 2017 в 13:01:31
Аэропорт прозвали самым бесполезным в связи с тем, что на строительство было потрачено порядка 285 миллионов фунтов стерлингов (около 370 миллионов долларов), однако первый пассажирский рейс был совершен лишь только сейчас — год спустя после постройки.
Издание отмечает, что аэропорт находится на утесе, поэтому на площадку дует сильный ветер, что затрудняет посадку.
Приземлившийся на острове самолет с 60 пассажирами на борту летел из Южной Африки. Местные власти надеются, что аэропорт будут чаще использоваться после этого рейса.
The Times
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Остров Святой Елены (англ. Saint Helena [ˌseɪnt hɨˈliːnə]) — остров вулканического происхождения. Расположен в Атлантическом океане в 1800 км к западу от Африки и является частью заморского владения Великобритании Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (таким образом, остров принадлежит Великобритании, но не является её частью). Небольшая часть острова: два дома, где жил Наполеон Бонапарт, и долина, где он был похоронен, — принадлежат Франции.
Хитрая жопа 07.05.2017 в 17:23:46 # 601760
Цитата: Хитрая жопа от 07.05.2017 17:23:46
А зачем туда 60 человек прилетели?
А зачем туда 60 человек прилетели?
Их туда один хитрожопый заманил.
Цитата: Лысый от 07.05.2017 17:26:49
Их туда один хитрожопый заманил.
Цитата: Хитрая жопа от 07.05.2017 17:23:46
А зачем туда 60 человек прилетели?
А зачем туда 60 человек прилетели?
Их туда один хитрожопый заманил.
))))