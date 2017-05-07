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В мире
"Самый бесполезный аэропорт" мира принял первых авиапассажиров
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Гость 07 Мая 2017 в 13:01:31
В аэропорту острова Святой Елены впервые с момента постройки площадки приземлился пассажирский самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Times.

Аэропорт прозвали самым бесполезным в связи с тем, что на строительство было потрачено порядка 285 миллионов фунтов стерлингов (около 370 миллионов долларов), однако первый пассажирский рейс был совершен лишь только сейчас — год спустя после постройки.

Издание отмечает, что аэропорт находится на утесе, поэтому на площадку дует сильный ветер, что затрудняет посадку.

Приземлившийся на острове самолет с 60 пассажирами на борту летел из Южной Африки. Местные власти надеются, что аэропорт будут чаще использоваться после этого рейса.

The Times
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 07.05.2017 в 13:54:56   # 601716
Вот, только сам узнал что это за острова, тем кто не в курсе:

Остров Святой Елены (англ. Saint Helena [ˌseɪnt hɨˈliːnə]) — остров вулканического происхождения. Расположен в Атлантическом океане в 1800 км к западу от Африки и является частью заморского владения Великобритании Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (таким образом, остров принадлежит Великобритании, но не является её частью). Небольшая часть острова: два дома, где жил Наполеон Бонапарт, и долина, где он был похоронен, — принадлежат Франции.
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  Лысый 07.05.2017 в 17:04:01   # 601756
Спасибо, кэп.
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  Хитрая жопа 07.05.2017 в 17:23:46   # 601760
А зачем туда 60 человек прилетели?
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  Лысый 07.05.2017 в 17:26:49   # 601761
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  Makintosh 07.05.2017 в 19:07:06   # 601772
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