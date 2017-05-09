В крупном хранилище радиоактивных отходов в США обрушился тоннель

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danilov 10 Мая 2017 в 12:50:51
Представитель департамента экологии штата Вашингтон Рэнди Брэдбери заявил, что официальные лица не обнаружили выброса радиоактивности, персонал хранилища не пострадал. По его словам, работавшие поблизости эвакуированы, живущему на территории персоналу рекомендовано укрыться, заблокировать вентиляцию и не принимать пищу.
Минэнерго США ввело режим ЧС в хранилище Хэнфорд в 8.26 местного времени, пишет The Washington Post. По данным газеты, нарушена целостность грунта над тоннелями близ бывшего радиохимического завода PUREX (извлечение урана и плутония). Местные СМИ опубликовали фото обрушившегося тоннеля. По сообщению NBC со ссылкой на представителя хранилища, в вагонах были высокоактивные топливные стержни, радиоактивное загрязнение ограничено, выброса радиации в окружающую среду не было.
В Хэнфорде десятилетиями собирались отходы от всей ядерной программы США, начиная с проекта «Манхэттен», в том числе от производства оружейного плутония. Площадь хранилища - 1500 кв. км.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/09/689115-krupnom-hranilische-tonnel
По мере поступления информации, авария в Хэнфордском ядерном центре обрастает подробностями.
В частности уже установлено, что авария произошла на объекте, известном как PUREX, расположенном приблизительно в центре обширной территории в Хэнфорде. Закрытый завод PUREX был частью национального комплекса по производству ядерного оружия.
Официальные власти сообщают, что обрушение произошло в одном из двух железнодорожных туннелей под площадкой PUREX, который содержал загрязненные материалы. Один тоннель около 360 футов в длину, а другой пробурен на длину около 1700 футов. Частичный обвал, занимающий площадь около 400 квадратных футов, произошел в районе, где два туннеля соединяются вместе. Инцидент заставил почву над туннелем опуститься на 2 — 4 фута.
Как сообщает superstation95, власти как это у них принято слегка лгут о том что все люди эвакуированы. Возможно что 61 человек заперты в радиоактивном тоннеле, оказавшись отрезанными от мира зоной обвала.
Кроме того, власти США вводят над регионом бесполетную зону
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