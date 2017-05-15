День Победы стал официальным государственным праздником Израиля

А Вам известно, что в Израиле нет привычного нам знака STOP ?

Знак СТОП в Израиле действительно есть, и это белая ладошка на красном фоне. Такая ситуация связанна с одной забавной историей.

Как известно, иврит предполагает чтение справа-налево (как и в арабском языке). Но если безобидное слово STOP прочитать справа-налево, то получается более чем обидное для людей, знающих Иврит слово POTS (в русской транслитерации - поц). Если кто-то не знает, то это слово в Иврите означает абсолютно тоже самое , что в русском языке значит замечательное всеми известное слово из трех букв (т.е. мужские половые органы). Именно по этой причине израильтяне отказались от написания слова СТОП на знаках и заменили его развернутой ладонью.

