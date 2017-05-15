День Победы стал официальным государственным праздником Израиля

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danilov 15 Мая 2017 в 09:31:07
Комиссия министров по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, в соответствии с которым День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников.
Напомним, на прошлой неделе министры от коалиционных партий отказались поддержать этот законопроект, вследствие чего его рассмотрение было отложено. В НДИ выразили крайнее возмущение произошедшим, а Одед Форер заявил, что не было никакой объективной причины откладывать рассмотрение законопроекта, не имеющего никакой бюджетной стоимости, весь смысл и цель которого - восстановление исторической справедливости и увековечивание подвига воинов-евреев Второй мировой войны. Давление со стороны НДИ, а также поднявшееся общественное возмущение способствовали тому, что в итоге законопроект о Дне Победы был вновь поставлен на голосование и утвержден, сообщает пресс-служба НДИ.
"Для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, эта дата имеет символическое значение. Необходимо для будущих поколений сохранить память об этом судьбоносном дне, о великой победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение", - цитирует пресс-служба автора законопроекта Одеда Форера.
http://www.newsru.co.il/israel/14may2017/ndi_002.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Этот праздник будет отмечаться не только в семьях, но и по всей Стране !
И память о нём , ветераны, передадут своим внукам и правнукам, которые будут ими гордиться, как людьми с оружием в руках, боровшихся с нацизмом и одолевшим его !
И никаким пособникам украинских радикальных националистов, всяким бандеровским ОУН и УПА не удастся "вытравить" из сознания всего еврейского народа эту великою Победу !
Поздравляю всех Израильтян с этим знаменательным для всего Израиля решением !
Мы победили, неонацизм не прошёл !
Цитата: Свомпи от 15.05.2017 10:44:59
Таки молодцы, реальные Поцы!))
Таки молодцы, реальные Поцы!))
Поц на идише слово нехорошее
Цитата: Мура45 от 15.05.2017 12:20:32
Поц в Одессе в почете))
Поц на идише слово нехорошее
Цитата: Свомпи от 15.05.2017 10:44:59
Таки молодцы, реальные Поцы!))
Таки молодцы, реальные Поцы!))
Поц в Одессе в почете))
Поц на идише слово нехорошее
Знак СТОП в Израиле действительно есть, и это белая ладошка на красном фоне. Такая ситуация связанна с одной забавной историей.
Как известно, иврит предполагает чтение справа-налево (как и в арабском языке). Но если безобидное слово STOP прочитать справа-налево, то получается более чем обидное для людей, знающих Иврит слово POTS (в русской транслитерации - поц). Если кто-то не знает, то это слово в Иврите означает абсолютно тоже самое , что в русском языке значит замечательное всеми известное слово из трех букв (т.е. мужские половые органы). Именно по этой причине израильтяне отказались от написания слова СТОП на знаках и заменили его развернутой ладонью.
Цитата: EPon от 15.05.2017 12:45:05Ну так POTS и написали бы!
А Вам известно, что в Израиле нет привычного нам знака STOP ?
Знак СТОП в Израиле действительно есть, и это белая ладошка на красном фоне. Такая ситуация связанна с одной забавной историей.
Как известно, иврит предполагает чтение справа-налево (как и в арабском языке). Но если безобидное слово STOP прочитать справа-налево, то получается более чем обидное для людей, знающих Иврит слово POTS (в русской транслитерации - поц). Если кто-то не знает, то это слово в Иврите означает абсолютно тоже самое , что в русском языке значит замечательное всеми известное слово из трех букв (т.е. мужские половые органы). Именно по этой причине израильтяне отказались от написания слова СТОП на знаках и заменили его развернутой ладонью.
Знак СТОП в Израиле действительно есть, и это белая ладошка на красном фоне. Такая ситуация связанна с одной забавной историей.
Как известно, иврит предполагает чтение справа-налево (как и в арабском языке). Но если безобидное слово STOP прочитать справа-налево, то получается более чем обидное для людей, знающих Иврит слово POTS (в русской транслитерации - поц). Если кто-то не знает, то это слово в Иврите означает абсолютно тоже самое , что в русском языке значит замечательное всеми известное слово из трех букв (т.е. мужские половые органы). Именно по этой причине израильтяне отказались от написания слова СТОП на знаках и заменили его развернутой ладонью.
Цитата: Zoggyla от 15.05.2017 14:55:31
Цитата: EPon от 15.05.2017 12:45:05Ну так POTS и написали бы!
А Вам известно, что в Израиле нет привычного нам знака STOP ?
Знак СТОП в Израиле действительно есть, и это белая ладошка на красном фоне. Такая ситуация связанна с одной забавной историей.
Как известно, иврит предполагает чтение справа-налево (как и в арабском языке). Но если безобидное слово STOP прочитать справа-налево, то получается более чем обидное для людей, знающих Иврит слово POTS (в русской транслитерации - поц). Если кто-то не знает, то это слово в Иврите означает абсолютно тоже самое , что в русском языке значит замечательное всеми известное слово из трех букв (т.е. мужские половые органы). Именно по этой причине израильтяне отказались от написания слова СТОП на знаках и заменили его развернутой ладонью.
Знак СТОП в Израиле действительно есть, и это белая ладошка на красном фоне. Такая ситуация связанна с одной забавной историей.
Как известно, иврит предполагает чтение справа-налево (как и в арабском языке). Но если безобидное слово STOP прочитать справа-налево, то получается более чем обидное для людей, знающих Иврит слово POTS (в русской транслитерации - поц). Если кто-то не знает, то это слово в Иврите означает абсолютно тоже самое , что в русском языке значит замечательное всеми известное слово из трех букв (т.е. мужские половые органы). Именно по этой причине израильтяне отказались от написания слова СТОП на знаках и заменили его развернутой ладонью.
Уаха-ха!!
едридмадрид 15.05.2017 в 15:55:44 # 603334
Цитата: старик от 15.05.2017 14:14:38
Все страны стараются позиционировать себя как победителя в войне, и только укры на другой стороне истории. Ни в одной стране не препятствовали шествию "Бессмертного полка", только на Украине. Позорище!!!!
Все страны стараются позиционировать себя как победителя в войне, и только укры на другой стороне истории. Ни в одной стране не препятствовали шествию "Бессмертного полка", только на Украине. Позорище!!!!
СТАРИК снова( опять) не страдай маразмом ,
В Израиле с 2000 года 9 мая – государственный праздник
а что про БП -так не только Украина , но и Узбекистан , Туркмения , Таджикистан - тоже не проводили , незнаю как прошло и было ли ?
в Азербайджане , а про бывшие прибалтийские республики при СССР можно скромно промолчать