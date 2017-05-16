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В мире
Когда твою маму воспринимают в качестве твоей девушки
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danilov 16 Мая 2017 в 12:05:59
Лю Елин из города Синьян провинции Хэнань, Китай, получила первую работу в 1985 году, в возрасте 17 лет. И уже на протяжении последних 30 лет библиотекарь на пенсии не стареет. Прекрасная гладкая кожа, легкий загар и не единой морщинки, по крайней мере увидеть их практически нереально, такой молодой внешностью китаянка удивила миллионы людей со всего мира, сообщает quibbll.com

«Окружающие часто впадают в ступор, когда узнают, что мне уже 50 лет. Во время прогулок вместе с сыном меня принимают за его подругу. Когда же становится известен мой возраст — люди меня часто обступают и хотят узнать мои секреты.

Иногда незнакомые со мной друзья моего сына (ему 22 года) при встрече действительно верят, что у него появилась новая подружка. Это весело, но только в начале. Подобные ситуации чаще ставят в неловкое положение», — Лю Елин в интервью MailOnline.

Лю называет свой девиз — «Если вы выглядите грубо, то это только потому, что вы не достаточно потели». Она признается, что все еще ощущает себя на 15 лет.

Лю Елин, которая также известна под ником Ye Wen, родилась в 1968 году в Синьяне, городском округе в провинции Хэнань.

Пенсионерка не пользуется косметикой, и считает это одним из секретов состояния своей кожи.

Лю также последние 30 лет активно занимается фитнесом и плавает в холодном озере в любое время года. Когда окружающие ходят в пуховиках, она надевает бикини и погружается в ледяную воду.

Лю Елин из города Синьян провинции Хэнань, Китай, получила первую работу в 1985 году, в возрасте 17 лет. И уже на протяжении последних 30 лет библиотекарь на пенсии не стареет. Прекрасная гладкая кожа, легкий загар и не единой морщинки, по крайней мере увидеть их практически нереально, такой молодой внешностью китаянка удивила миллионы людей со всего мира, сообщает quibbll.com

«Окружающие часто впадают в ступор, когда узнают, что мне уже 50 лет. Во время прогулок вместе с сыном меня принимают за его подругу. Когда же становится известен мой возраст — люди меня часто обступают и хотят узнать мои секреты.

Иногда незнакомые со мной друзья моего сына (ему 22 года) при встрече действительно верят, что у него появилась новая подружка. Это весело, но только в начале. Подобные ситуации чаще ставят в неловкое положение», — Лю Елин в интервью MailOnline.

Лю называет свой девиз — «Если вы выглядите грубо, то это только потому, что вы не достаточно потели». Она признается, что все еще ощущает себя на 15 лет.

Лю Елин, которая также известна под ником Ye Wen, родилась в 1968 году в Синьяне, городском округе в провинции Хэнань.

Пенсионерка не пользуется косметикой, и считает это одним из секретов состояния своей кожи.

Лю также последние 30 лет активно занимается фитнесом и плавает в холодном озере в любое время года. Когда окружающие ходят в пуховиках, она надевает бикини и погружается в ледяную воду.





























Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 16.05.2017 в 12:12:52   # 603550
Ни че такая мама в 50 лет то. Фору даст многим молодым. Молодец. Хорошо выглядит
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  bIP6bIC 16.05.2017 в 12:14:42   # 603552
Кеееедыч! Ты гдеее???
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  GoodZone 16.05.2017 в 13:09:37   # 603567
не понял, почему пенсионерка? в Китае есть пенсии и почему в 50? по-ходу что-то здесь не так...
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  Zoggyla 16.05.2017 в 13:37:32   # 603573
На этой картинке я вижу женщину которой далеко за 40.
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  Skype 16.05.2017 в 13:52:23   # 603577
Цитата: Zoggyla от 16.05.2017 13:37:32
На этой картинке я вижу женщину которой далеко за 40.


Отойди на 10 шагов и смотри снова ))
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  koleso 16.05.2017 в 14:02:27   # 603581
danilov

вы же отродясь не публиковали такие новости, и крайне редко их пропускаете

так понравилась ?
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  Walter 16.05.2017 в 14:13:05   # 603592
хуйня все это. макияж смойте и недельку в обычных условиях и все результат старения на лицо.
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  Profi 16.05.2017 в 14:21:56   # 603597
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  Mikado 16.05.2017 в 14:28:05   # 603601
Генетика такая. У нас в городе тоже есть такая дама, если никуда не переехала. Подруга моих знакомых, в районе 6-ой больницы жила. Лет 10-15 назад видел, ей за 45 тогда уже было. Внуков уже имела взрослых, а самой на вид лет 20 от силы дашь. Худенькая, стройненькая, красивая. Ни одной морщинки возрастной и к пластическим операциям не прибегала.
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  Кино 16.05.2017 в 14:55:42   # 603617
ничего подобного, на предпоследнем фото видно, что ей за сорок.
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  Типчик 16.05.2017 в 15:20:57   # 603630
Папу покажите
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  Даригер Ватс 16.05.2017 в 16:00:38   # 603645
В 15 веке ее сожгли бы на костре)))
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  Лялька 16.05.2017 в 17:04:40   # 603653
Тётя класс!
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