Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
График жизни в разных стран
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Мая 2017 в 13:39:55
Все мы часто слышим, что «должны» сделать в определенном возрасте. Ведь из поколения в поколение нам передается традиционный и всеми ожидаемый уклад жизни. В обществе принято в определенное время получать образование, в определенное время создавать семью и так далее.

































Комментарии, по рейтингу, по дате
  vladtr 16.05.2017 в 14:38:10   # 603609
Проще таблицу составить...
поощрить | покарать
  Manitu 16.05.2017 в 14:43:14   # 603612
А чё в Анголе The end так рано приходит?
поощрить | покарать
  Vrangel 16.05.2017 в 14:43:53   # 603613
Абсолютно смотрибельно, Рахмет
поощрить | покарать
  Мура45 16.05.2017 в 14:49:43   # 603615
Цитата: Manitu от 16.05.2017 14:43:14
А чё в Анголе The end так рано приходит?


Ветра нет - банан не падает
поощрить (4) | покарать
  Типчик 16.05.2017 в 15:11:18   # 603625
В Индии сначала первенец потом брак?
поощрить (1) | покарать
  ЛиКа 16.05.2017 в 15:12:10   # 603626
в трех- четырех остановках всю жизнь расписали....
поощрить | покарать
  Marvel 16.05.2017 в 15:12:46   # 603627
Цитата: Manitu от 16.05.2017 14:43:14
А чё в Анголе The end так рано приходит?


Когда я был в Кении, массаи рассказывали, что в их деревне нет школы ( деревня вся обнесена забором из веток и стволов деревьев). Поэтому их дети ходят учиться в другую, более крупную деревню за 20 км пешком.

На мой вопрос, а как же львы и другие дикие звери, которыми кишит саванна они отвечают: - Обычно детей сопровождает взрослый. И при встрече с львами обходят их стороной, а это еще дополнительный крюк.

Только тогда я понял, почему кенийцы - самые лучшие бегуны в мире)))
поощрить | покарать
  Dior 16.05.2017 в 17:06:25   # 603655


В СА что-то статистика для всего мира предоставлена?
Там в 15 лет девочки замуж выходят
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь