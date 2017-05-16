График жизни в разных стран

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danilov 16 Мая 2017 в 13:39:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 16.05.2017 14:43:14
А чё в Анголе The end так рано приходит?
А чё в Анголе The end так рано приходит?
Ветра нет - банан не падает
Цитата: Manitu от 16.05.2017 14:43:14
А чё в Анголе The end так рано приходит?
А чё в Анголе The end так рано приходит?
Когда я был в Кении, массаи рассказывали, что в их деревне нет школы ( деревня вся обнесена забором из веток и стволов деревьев). Поэтому их дети ходят учиться в другую, более крупную деревню за 20 км пешком.
На мой вопрос, а как же львы и другие дикие звери, которыми кишит саванна они отвечают: - Обычно детей сопровождает взрослый. И при встрече с львами обходят их стороной, а это еще дополнительный крюк.
Только тогда я понял, почему кенийцы - самые лучшие бегуны в мире)))
В СА что-то статистика для всего мира предоставлена?
Там в 15 лет девочки замуж выходят