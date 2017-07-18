В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу

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danilov 18 Июля 2017 в 16:51:25
Инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.
"Пилот по ошибке выстроился на посадку на рулежную дорожку C, которая идет параллельно посадочной полосе", — цитирует телеканал заявление федеральных авиационных властей.
Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет благополучно приземлился со второй попытки. Никто не пострадал.
"Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории", — цитирует телеканал заявление отставного капитана авиации компании United Airlines Росса Аймера.
"Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то вы можете предположить, как ужасно все это могло закончиться", — сказал Аймер.
Администрация аэропорта и местные власти расследуют обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/world/20170712/1498327109.html
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Цитата: Pole13 от 18.07.2017 18:28:01Вот, умность эта не сработала!)))
Интересно как это он умудрился выстроиться на рулежка, если у него имеется курсо глиссадное устройство и два привода настроенные на полосу!!! капец я умный
Интересно как это он умудрился выстроиться на рулежка, если у него имеется курсо глиссадное устройство и два привода настроенные на полосу!!! капец я умный