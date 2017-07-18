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В мире
В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу
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danilov 18 Июля 2017 в 16:51:25
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Крупнейшая катастрофа в истории современной авиации чуть не произошла в аэропорту Сан-Франциско, диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов, сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

"Пилот по ошибке выстроился на посадку на рулежную дорожку C, которая идет параллельно посадочной полосе", — цитирует телеканал заявление федеральных авиационных властей.

Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет благополучно приземлился со второй попытки. Никто не пострадал.

"Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории", — цитирует телеканал заявление отставного капитана авиации компании United Airlines Росса Аймера.

"Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то вы можете предположить, как ужасно все это могло закончиться", — сказал Аймер.
Администрация аэропорта и местные власти расследуют обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/world/20170712/1498327109.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 18.07.2017 в 18:28:01   # 617617
Интересно как это он умудрился выстроиться на рулежка, если у него имеется курсо глиссадное устройство и два привода настроенные на полосу!!! капец я умный
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  Zoggyla 18.07.2017 в 18:36:35   # 617620
Цитата: Pole13 от 18.07.2017 18:28:01
Интересно как это он умудрился выстроиться на рулежка, если у него имеется курсо глиссадное устройство и два привода настроенные на полосу!!! капец я умный
Вот, умность эта не сработала!)))
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