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Парк сталинградских вдов у Мамаева кургана вырубили ради парковки к ЧМ-2018
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Гость 27 Июля 2017 в 15:32:01
Как отчитались в комитете, неподалеку от Мамаева кургана появится автостоянка на 239 машиномест. Парк заменят «дизайнерским», высадят около 930 деревьев и 1600 кустарников, в том числе смородины. Там будут установлены камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны. Какую-то часть бывшей зеленой зоны отдадут под выставку военной техники и автостоянку.

Парк был создан еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане, который возвели в 1967 году. Парк же начали создавать сами волгоградцы в 1965 году. Первое дерево в этом парке посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших мужьях, женах, сыновьях деревья здесь начали сажать сотни горожан.

https://lenta.ru/news/2017/07/27/sad/
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  гримм 27.07.2017 в 20:10:20   # 620638
Автор написал бы хоть в каком городе!!!
ладно просвещу был там в 98м, находится это в Волгограде, раньше город назывался Сталинград!!! там на Мамаев кургане есть огромная статуя родина мать, за городом видно монумент!!!
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