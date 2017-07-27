Парк сталинградских вдов у Мамаева кургана вырубили ради парковки к ЧМ-2018

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Гость 27 Июля 2017 в 15:32:01
Парк был создан еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане, который возвели в 1967 году. Парк же начали создавать сами волгоградцы в 1965 году. Первое дерево в этом парке посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших мужьях, женах, сыновьях деревья здесь начали сажать сотни горожан.
https://lenta.ru/news/2017/07/27/sad/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ладно просвещу был там в 98м, находится это в Волгограде, раньше город назывался Сталинград!!! там на Мамаев кургане есть огромная статуя родина мать, за городом видно монумент!!!