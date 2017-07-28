В Барселоне электричка врезалась в тупик, пострадали 54 человека

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danilov 28 Июля 2017 в 16:39:39
В больницу доставили около 18 человек, среди них один из машинистов, который не успел совершить экстренную остановку. Многим людям оказывали помощь прямо на платформе, когда они вышли из вагонов.
Инцидент произошёл в 7 утра по местному времени, когда многие пассажиры следовали на работу. Остальные поезда перенаправили на другую линию вокзала, власти Барселоны заявили о начале расследования происшествия. Доступ на платформу с пострадавшими ограничен.
http://www.bbc.com/news/world-europe-40750343