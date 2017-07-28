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В мире
В Барселоне электричка врезалась в тупик, пострадали 54 человека
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danilov 28 Июля 2017 в 16:39:39
На Французском вокзале в Барселоне электричка врезалась в тупик из-за того, что не успела затормозить. В результате инцидента пострадали 54 человека, пятеро находятся в критическом состоянии, о погибших пока не сообщалось.

В больницу доставили около 18 человек, среди них один из машинистов, который не успел совершить экстренную остановку. Многим людям оказывали помощь прямо на платформе, когда они вышли из вагонов.

Инцидент произошёл в 7 утра по местному времени, когда многие пассажиры следовали на работу. Остальные поезда перенаправили на другую линию вокзала, власти Барселоны заявили о начале расследования происшествия. Доступ на платформу с пострадавшими ограничен.

http://www.bbc.com/news/world-europe-40750343











Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deamos89 28.07.2017 в 17:11:50   # 620844
тормоза отказали? или опять русские виноваты
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