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Сноуден отказал Познеру
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danilov 15 Августа 2017 в 14:30:07
«Я хотел взять интервью у Эдварда Сноудена. В конечном итоге я получил ответ, что Сноуден не хочет. Там какие-то условия, что это может как-то помешать ему вернуться в США. Он не захотел рисковать», — цитирует Познера
РИА Новости
.
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SVOY
15.08.2017 в 14:48:26
# 624405
И Сноуден не Наш?
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Zoggyla
15.08.2017 в 14:51:30
# 624410
Цитата:
SVOY
от
15.08.2017 14:48:26
И Сноуден не Наш?
Сноуден SVOY.
поощрить (1)
|
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