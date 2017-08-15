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В мире
Сноуден отказал Познеру
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danilov 15 Августа 2017 в 14:30:07
«Я хотел взять интервью у Эдварда Сноудена. В конечном итоге я получил ответ, что Сноуден не хочет. Там какие-то условия, что это может как-то помешать ему вернуться в США. Он не захотел рисковать», — цитирует Познера РИА Новости.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 15.08.2017 в 14:48:26   # 624405
И Сноуден не Наш?
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  Zoggyla 15.08.2017 в 14:51:30   # 624410
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