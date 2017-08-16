Около 40 процентов россиян оказались абсолютными трезвенниками

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danilov 16 Августа 2017 в 14:09:34
ВЦИОМ объявил результаты исследования потребления алкоголя в России. По словам официального представителя центра Кирилла Родина, в стране устойчиво снижается популярность «бытовых наркотиков», а количество трезвенников в течение восьми лет увеличилось в полтора раза.
Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ:
"Мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде."
По данным ВЦИОМ, во время последнего телефонного опроса о полном отказе от спиртного заявили 39% россиян, причём в возрастной категории «18-24 года» этот показатель оказался ещё выше — 47%. «Подавляющее большинство» респондентов из остальных 59% заявили, что употребляют алкоголь не чаще нескольких раз в месяц, добавили социологи.
Регулярно спиртное пьют около 23% мужчин и 11% женщин. При этом количество трезвенников среди женщин, также как и среди молодежи, увеличилось до 47%. В целом об увеличении потребления алкоголя заявили только 4% респондентов, о снижении — 44%.
Падение популярности алкогольных напитков подтверждают данные Росалкогольрегулирования. По информации ведомства, ссылающегося на отчёты крупнейших торговых сетей, в первом полугодии 2017 года россияне купили на 40% меньше шампанского и на 20% меньше водки.
1 августа стало известно, что Министерство финансов России подготовило законопроект о легализации онлайн-продажи марочного вина, пива и сидра, который должен вступить в начале 2018 года. С 2019 года в правительстве рассчитывают узаконить онлайн-продажу и других видов алкоголя.
https://ria.ru/society/20170816/1500433575.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да тебе не угодишь... Для тебя чем там хуже тем лучше? А ведь реально пить стали меньше там, в том числе из-за запретных мер, да и работать стали больше... Из Шымкента народ туда стал на работу уезжать (здесь не могли нормальную найти, а там есть она) - один сейчас в Питере трудится, другой - в Новосибе, уже и семьи перебрались... Один - инженер, второй - ИТ-шник... На стадии переезда учительница - в Воронеж вроде... А у нас пока я только про сокращения слышу... Так что там реально движения есть... Я помню этот "разгул демократии нулевых", когда на каждой лавочке с утра сидели и похмелялись после вчерашнего - сейчас этого нет, народ на работу едет... но это мои ощущения, они с вашими могут не совпадать...
Цитата: GoodZone от 16.08.2017 14:42:09
Да тебе не угодишь... Для тебя чем там хуже тем лучше? А ведь реально пить стали меньше там, в том числе из-за запретных мер, да и работать стали больше... Из Шымкента народ туда стал на работу уезжать (здесь не могли нормальную найти, а там есть она) - один сейчас в Питере трудится, другой - в Новосибе, уже и семьи перебрались... Один - инженер, второй - ИТ-шник... На стадии переезда учительница - в Воронеж вроде... А у нас пока я только про сокращения слышу... Так что там реально движения есть... Я помню этот "разгул демократии нулевых", когда на каждой лавочке с утра сидели и похмелялись после вчерашнего - сейчас этого нет, народ на работу едет... но это мои ощущения, они с вашими могут не совпадать...
Да тебе не угодишь... Для тебя чем там хуже тем лучше? А ведь реально пить стали меньше там, в том числе из-за запретных мер, да и работать стали больше... Из Шымкента народ туда стал на работу уезжать (здесь не могли нормальную найти, а там есть она) - один сейчас в Питере трудится, другой - в Новосибе, уже и семьи перебрались... Один - инженер, второй - ИТ-шник... На стадии переезда учительница - в Воронеж вроде... А у нас пока я только про сокращения слышу... Так что там реально движения есть... Я помню этот "разгул демократии нулевых", когда на каждой лавочке с утра сидели и похмелялись после вчерашнего - сейчас этого нет, народ на работу едет... но это мои ощущения, они с вашими могут не совпадать...
nurlan_t90 16.08.2017 в 15:03:35 # 624803
Цитата: КЕДЫ от 16.08.2017 14:59:27
Цитата: GoodZone от 16.08.2017 14:42:09
Да тебе не угодишь... Для тебя чем там хуже тем лучше? А ведь реально пить стали меньше там, в том числе из-за запретных мер, да и работать стали больше... Из Шымкента народ туда стал на работу уезжать (здесь не могли нормальную найти, а там есть она) - один сейчас в Питере трудится, другой - в Новосибе, уже и семьи перебрались... Один - инженер, второй - ИТ-шник... На стадии переезда учительница - в Воронеж вроде... А у нас пока я только про сокращения слышу... Так что там реально движения есть... Я помню этот "разгул демократии нулевых", когда на каждой лавочке с утра сидели и похмелялись после вчерашнего - сейчас этого нет, народ на работу едет... но это мои ощущения, они с вашими могут не совпадать...
Да тебе не угодишь... Для тебя чем там хуже тем лучше? А ведь реально пить стали меньше там, в том числе из-за запретных мер, да и работать стали больше... Из Шымкента народ туда стал на работу уезжать (здесь не могли нормальную найти, а там есть она) - один сейчас в Питере трудится, другой - в Новосибе, уже и семьи перебрались... Один - инженер, второй - ИТ-шник... На стадии переезда учительница - в Воронеж вроде... А у нас пока я только про сокращения слышу... Так что там реально движения есть... Я помню этот "разгул демократии нулевых", когда на каждой лавочке с утра сидели и похмелялись после вчерашнего - сейчас этого нет, народ на работу едет... но это мои ощущения, они с вашими могут не совпадать...