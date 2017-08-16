Около 40 процентов россиян оказались абсолютными трезвенниками

Цитата: Лысый от

Достижение! Спосибо Путену зо это! Достижение! Спосибо Путену зо это!

Да тебе не угодишь... Для тебя чем там хуже тем лучше? А ведь реально пить стали меньше там, в том числе из-за запретных мер, да и работать стали больше... Из Шымкента народ туда стал на работу уезжать (здесь не могли нормальную найти, а там есть она) - один сейчас в Питере трудится, другой - в Новосибе, уже и семьи перебрались... Один - инженер, второй - ИТ-шник... На стадии переезда учительница - в Воронеж вроде... А у нас пока я только про сокращения слышу... Так что там реально движения есть... Я помню этот "разгул демократии нулевых", когда на каждой лавочке с утра сидели и похмелялись после вчерашнего - сейчас этого нет, народ на работу едет... но это мои ощущения, они с вашими могут не совпадать...