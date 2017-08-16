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В мире
Умерла Вера Глаголева
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строитель 16 Августа 2017 в 19:13:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ВРУНгель 16.08.2017 в 20:32:37   # 624944
Талантливая актриса,добрый Настоящий фильм
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  Денис222 16.08.2017 в 20:41:07   # 624947
Земля ей пухом.
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  Alexy 16.08.2017 в 20:48:40   # 624953
Как жалко...
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  Makintosh 16.08.2017 в 21:57:28   # 624966
Скорбим.
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  Ева1986 16.08.2017 в 22:17:25   # 624971
очень жаль...любим,помним,скорбим...
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