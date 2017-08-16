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Умерла Вера Глаголева
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строитель
16 Августа 2017 в 19:13:00
Комментарии,
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ВРУНгель
16.08.2017 в 20:32:37
# 624944
Талантливая актриса,добрый Настоящий фильм
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Денис222
16.08.2017 в 20:41:07
# 624947
Земля ей пухом.
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Alexy
16.08.2017 в 20:48:40
# 624953
Как жалко...
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Makintosh
16.08.2017 в 21:57:28
# 624966
Скорбим.
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Ева1986
16.08.2017 в 22:17:25
# 624971
очень жаль...любим,помним,скорбим...
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