Иркутский альпинист спас жизнь туристке из Польши

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Августа 2017 в 13:57:38
Разряженный воздух, температура под - 30 градусов, слепящее солнце и сильный ветер. В горах, на высоте в семь тысяч метров в таких условиях не то, что подниматься на вершину трудно, вообще сделать шаг вперед - уже достижение. Но это нисколько не смутило 27-летнего иркутского промышленного альпиниста Евгения Стрелюка. Покорить знаменитый пик Ленина – горную вершину на границе Киргизии и Таджикистана высотой 7134 метра было его давней мечтой. Годы тренировок, и вот пару недель назад она сбылась. Правда, план по покорению вершины Евгений даже перевыполнил. За 50 метров до пика, он спас жизнь замерзающей альпинистке.
- Из третьего лагеря, который находится на высоте в 6100 метров, я вышел последним, но вскоре обогнал все группы туристов и добрался до вершины первым, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Евгений Стрелюк. – Вдруг, на высоте в 7100 метров, уже на самом пике, увидел брошенный рюкзак, прохожу еще несколько метров и вижу девушку: сидит без перчаток, руки белые, глаза стеклянные, но в сознании.
Замерзающей оказалась 35-летняя альпинистка из Польши. Как и Евгений, она давно мечтала покорить пик Ленина. В прошлом году на восхождение ее не взял инструктор, и она решила попробовать еще раз. Приехав через год, полячка Бьянка, никого не предупредив, отправилась на вершину одна. Вторая попытка оказалась удачной, но едва не закончилась трагедией. До вершины она добралась, переночевала там, а вот на спуск сил не хватило.
- Спасать человека на такой высоте крайне опасно, можно погибнуть самому, - продолжает Евгений. – Я связался по рации со своим лагерем, и мне сказали: если не получится ее растормошить и поднять, бросай. Но я решил, что все-таки попробую вытащить ее отсюда. Одел на нее свою пуховую куртку, краги, и дал горячего чая. К счастью мимо проходила еще одна группа. Их опытный гид вколол полячке адреналин, и они отправились дальше, говорят, мол, шансов снять ее с такой высоты все равно нет. Их винить нельзя, ведь за всю историю альпинизма с вершины пика Ленина с высоты 7 тысяч метров, вообще никогда никого не спасали.
Неожиданно адреналин подействовал. Бьянка очнулась и начала чувствовать боль. Евгений тут же сделал из своего рюкзака санки, усадил туристку на него и начал спуск. 400 метров длились невероятно долго. Уже после выяснилось, что от момента обнаружения до спуска до следующего лагеря Евгений потратил четыре часа.
- По дороге ко мне присоединились несколько иностранных туристов, которые согласились помочь, - говорит Евгений Стрелюк. – Так, на рюкзаке, и тащили ее вниз 10 километров до ближайшего лагеря. По дороге связывались с другими стоянками, но никто больше не захотел рисковать. Наконец спустили ее и передали специальному отряду. Дальше ее спускали в комфортных условиях на носилках.
В итоге отчаянная полячка лишь отморозила пальцы на обеих руках.
- Мне после этого восхождения самому плохо стало, даже сознание потерял после спуска, - говорит Евгений. – А на следующий день улетел в Иркутск. Меня Бьянка вообще вряд ли помнит. Когда я ее спускал, она была не в самом адекватном состоянии, не понимала что происходит и даже имя свое неправильно назвала. Хочу ли ее найти? Возможно, чуть позже. Интересно узнать, что у нее случилось, почему она отправилась туда одна. Кто знает, может письмо из Польши от нее и придет.
Сам Евгений Стрелюк вскоре начнет готовиться к покорению Казбека и Эльбруса.
https://www.irk.kp.ru/daily/26717.5/3743213/
Комментарии, по рейтингу, по дате
О! пока писал, Титус опередил!!!))))))))))