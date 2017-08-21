В Японии пожилой каратист отбился от медведя

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Гость 21 Августа 2017 в 13:13:37
Мужчина занимался полевыми работами около дома в городе Фуэфуки префектуры Яманаси, когда был атакован медведем, длина туловища которого достигала примерно 1,6 м.
«Я почувствовал странное чувство дискомфорта позади, когда обернулся — увидел медведя», — рассказал мужчина. По его словам, он ударил его ногой в живот и в грудь, после чего медведь убежал в горы. Мужчина отделался легкими повреждениями.
Местные власти попросили жителей быть осторожными. В последнее время от жителей поступило уже 83 сообщения о медведях в окрестных районах.
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/08/01/n_10376023.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 21.08.2017 в 15:27:38 # 625934
Цитата: Viktor11 от 21.08.2017 15:32:12
что за странное чувство дискомфорта сзади?
Quote:
ЖОПОЙ ЧУВСТВОВАТЬ
один из синонимов русскоязычного термина «сердце вещует»; одесское определение пресловутого шестого чувства.
http://odessa_slang_dictionary.academic.ru/314/ЖОПОЙ_ЧУВСТВОВАТЬ
один из синонимов русскоязычного термина «сердце вещует»; одесское определение пресловутого шестого чувства.
Гости все уселись рядом,
Пот со всех катился градом.
Лева жопой чувствовал беду.
И решив себя не мучать,
Крикнул он: «Подайте кушать!»
Пот со всех катился градом.
Лева жопой чувствовал беду.
И решив себя не мучать,
Крикнул он: «Подайте кушать!»
http://odessa_slang_dictionary.academic.ru/314/ЖОПОЙ_ЧУВСТВОВАТЬ