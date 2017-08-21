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В мире
В Японии пожилой каратист отбился от медведя
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Гость 21 Августа 2017 в 13:13:37
Владеющий приемами каратэ 68-летний Хирото Мииагава из Японии сумел отразить нападение медведя, сообщают местные СМИ.

Мужчина занимался полевыми работами около дома в городе Фуэфуки префектуры Яманаси, когда был атакован медведем, длина туловища которого достигала примерно 1,6 м.

«Я почувствовал странное чувство дискомфорта позади, когда обернулся — увидел медведя», — рассказал мужчина. По его словам, он ударил его ногой в живот и в грудь, после чего медведь убежал в горы. Мужчина отделался легкими повреждениями.

Местные власти попросили жителей быть осторожными. В последнее время от жителей поступило уже 83 сообщения о медведях в окрестных районах.

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/08/01/n_10376023.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Blackadder 21.08.2017 в 15:27:38   # 625934
После поражения, медведь сделал себе харакири.
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  Viktor11 21.08.2017 в 15:32:12   # 625938
что за странное чувство дискомфорта сзади?
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  Ал 21.08.2017 в 15:40:15   # 625942
Цитата: Viktor11 от 21.08.2017 15:32:12
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Quote:
ЖОПОЙ ЧУВСТВОВАТЬ
один из синонимов русскоязычного термина «сердце вещует»; одесское определение пресловутого шестого чувства.
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http://odessa_slang_dictionary.academic.ru/314/ЖОПОЙ_ЧУВСТВОВАТЬ

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  12АТП2 21.08.2017 в 17:30:14   # 625974
в первый раз прочитал, показалось отбился от Медведева
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