Без паники!

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danilov 28 Августа 2017 в 17:10:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
Цитата: Texacian от 28.08.2017 17:37:36
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???
Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???
Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
Как понял, фото с пикабу
Quote:
+71 rommarka отправлено 17 часов назад #
Уже спасли
18 people rescued from flooded assisted living facility http://www.galvnews.com/news/free/article_e1ffff8e-435d-5c78-ab46-57d6bc7dc6a5.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=user-share
едридмадрид 28.08.2017 в 17:43:29 # 627478
это ладно тут админ учудил
вместо темы Империя зла , в тему в Мире закинул
ну а что касаемо выших коментариев , то такие типа новости будут выкладываться до тех пор ,
пока у шымкентцев и вообще казахстанцев , не будет из всех щелей лесть дешевый ватно-портяночный патриотизм , читай промывка мозгов
вместо темы Империя зла , в тему в Мире закинул
ну а что касаемо выших коментариев , то такие типа новости будут выкладываться до тех пор ,
пока у шымкентцев и вообще казахстанцев , не будет из всех щелей лесть дешевый ватно-портяночный патриотизм , читай промывка мозгов
едридмадрид 28.08.2017 в 17:46:15 # 627479
Цитата: realist от 28.08.2017 17:17:05
ну и нафиг это постить??? У нас или в России лучше??? Что вы о наших не рассказываете/показываете? Хватит уже эти заказные блевоновости кидать
ну и нафиг это постить??? У нас или в России лучше??? Что вы о наших не рассказываете/показываете? Хватит уже эти заказные блевоновости кидать
не смотри как там в проклятой Америке старики гибнут ,
не выкладывать же в самом деле ,
новость как на заводе ГАЗ в Нижнем -Новгороде
мужика работягу уволили с работы, а он в цеху 3 человек зарезал ножом до смерти ,
а ещё двое в больнице
Цитата: Texacian от 28.08.2017 17:37:36
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???
Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???
Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
Ну конечно, это же не пожар в Ростове херли его постить!
Имейте совесть, там же ЛЮДИ гибнут!
Если такие же люди гибнут от наводнения в Приморском крае, или в той же Ростовской области, то тут да, какбэ кровавый режЫм, тут мы "косточки помоем"!
Цитата: едридмадрид от 28.08.2017 17:43:29
это ладно тут админ учудил
вместо темы Империя зла , в тему в Мире закинул
ну а что касаемо выших коментариев , то такие типа новости будут выкладываться до тех пор ,
пока у шымкентцев и вообще казахстанцев , не будет из всех щелей лесть дешевый ватно-портяночный патриотизм , читай промывка мозгов
это ладно тут админ учудил
вместо темы Империя зла , в тему в Мире закинул
ну а что касаемо выших коментариев , то такие типа новости будут выкладываться до тех пор ,
пока у шымкентцев и вообще казахстанцев , не будет из всех щелей лесть дешевый ватно-портяночный патриотизм , читай промывка мозгов
Мозги промыты у большинства, только в разные стороны. Мнение насчет фоток стариков одинаково для всего мира.
Отношения ваты и укропа это вообще мимо здесь.
Дом престарелых затопило, и пожилые люди не могли из него выбраться История самой запоминающейся фотографии последствий урагана Харви https://meduza.io/feature/2017/08/28/dom-prestarelyh-zatopilo-no-pozhilye-lyudi-ne-mogli-iz-nego-vybratsya
С 26 августа в Техасе бушует тропический шторм Харви. В самом центре событий оказался город Хьюстон и его окрестности — здесь за выходные выпало рекордное количество осадков, ливни привели к наводнениям и затоплению строений и дорог. Одним из самых запоминающихся свидетельств шторма стала фотография из дома престарелых в городе Дикинсоне недалеко от Хьюстона: на ней пожилые люди сидят посреди затопленной комнаты.
С 26 августа в Техасе бушует тропический шторм Харви. В самом центре событий оказался город Хьюстон и его окрестности — здесь за выходные выпало рекордное количество осадков, ливни привели к наводнениям и затоплению строений и дорог. Одним из самых запоминающихся свидетельств шторма стала фотография из дома престарелых в городе Дикинсоне недалеко от Хьюстона: на ней пожилые люди сидят посреди затопленной комнаты.
Дом престарелых La Vita Bella расположен в Дикинсоне, примерно в 50 километрах к югу от Хьюстона. Фотография из затопленного дома появилась в интернете 27 августа — и начала распространяться в твиттере: пользователи призывали спасателей скорее приехать и помочь пожилым постояльцам.
Как пишет The Daily Telegraph, к концу дня 27 августа фотографией в твиттере поделились более 2400 раз.
Автором фото и оригинального твита оказался американец по имени Тимоти Макинтош. Он рассказал местной газете The Daily News, что дом престарелых La Vita Bella принадлежит его теще Труди Лампсон. Жена Макинтоша Кимберли со слов матери рассказала, что в учреждении «полная катастрофа», и все ждут скорейшего прибытия солдат Национальной гвардии.
Некоторые пользователи интернета усомнились в том, что на фотографии действительно было запечатлено наводнение в результате тропического шторма Харви, однако подлинность снимка подтвердилась в ходе спасательной операции. Координатор операции в Дикинсоне Дэвид Попофф рассказал журналистам, что спасатели добрались до дома престарелых La Vita Bella и эвакуировали постояльцев с помощью вертолета.
«Мы прямо по воздуху забирали бабушек и дедушек», — рассказал Попофф. Он также подтвердил, что среди спасенных были и люди, запечатленные на снимке Тимоти Макинтоша.
Всего из дома престарелых спасли 18 человек, в том числе 15 постояльцев.
Как пишет The Daily Telegraph, к концу дня 27 августа фотографией в твиттере поделились более 2400 раз.
Автором фото и оригинального твита оказался американец по имени Тимоти Макинтош. Он рассказал местной газете The Daily News, что дом престарелых La Vita Bella принадлежит его теще Труди Лампсон. Жена Макинтоша Кимберли со слов матери рассказала, что в учреждении «полная катастрофа», и все ждут скорейшего прибытия солдат Национальной гвардии.
Некоторые пользователи интернета усомнились в том, что на фотографии действительно было запечатлено наводнение в результате тропического шторма Харви, однако подлинность снимка подтвердилась в ходе спасательной операции. Координатор операции в Дикинсоне Дэвид Попофф рассказал журналистам, что спасатели добрались до дома престарелых La Vita Bella и эвакуировали постояльцев с помощью вертолета.
«Мы прямо по воздуху забирали бабушек и дедушек», — рассказал Попофф. Он также подтвердил, что среди спасенных были и люди, запечатленные на снимке Тимоти Макинтоша.
Всего из дома престарелых спасли 18 человек, в том числе 15 постояльцев.
едридмадрид 28.08.2017 в 18:14:25 # 627490
Цитата: Bako от 28.08.2017 18:03:03
Им проще армию транспортировать, чем население...
Им проще армию транспортировать, чем население...
Цитата: Bako от 28.08.2017 18:03:03
Им проще армию транспортировать, чем население...
Им проще армию транспортировать, чем население...
на самом деле, это так. армию легче транспортировать. солдаты могут и в спартанских условиях "переехать". могут потерпеть. могут и в палатке переночевать. а вот население, с детьми, с необходимым скарбом, со стариками, так просто не эвакуируешь...
едридмадрид 28.08.2017 в 18:22:28 # 627496
Цитата: Пермяк от 28.08.2017 17:48:00
Ну конечно, это же не пожар в Ростове херли его постить!
Имейте совесть, там же ЛЮДИ гибнут!
Если такие же люди гибнут от наводнения в Приморском крае, или в той же Ростовской области, то тут да, какбэ кровавый режЫм, тут мы "косточки помоем"!
Цитата: Texacian от 28.08.2017 17:37:36
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???
Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???
Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
Ну конечно, это же не пожар в Ростове херли его постить!
Имейте совесть, там же ЛЮДИ гибнут!
Если такие же люди гибнут от наводнения в Приморском крае, или в той же Ростовской области, то тут да, какбэ кровавый режЫм, тут мы "косточки помоем"!
нафуй мыть , народ у нас пока сам не увидит и не поверит
как говориться почувствуйте разницу
дом престарелых в США
дом престарелых в Германии
дом престарелых в РОССИИ
Теперь похвастайся казахстанскими. Ты ведь не в проклятой "Рашке" живешь...
портфрид, когда постишь красивые картинки про красивую пенсионерскую жизнь на благословенном западе, нужно уточнять, что у них дома престарелых - частные. и за проживание в них нужно платить. причем, если не хватает денег на оплату, то придется продать всё имущество, включая дом и машину. то есть, для пенсионеров это "билет в один конец".
PS. а я-то, глупый, всё удивлялся показанному в куче западных фильмов, где есть дома престарелых. если у них это филиал райской пенсионерской жизни на Земле, то чего ж старики так неохотно туда идут, а некоторые еще и сбегают?
Цитата: 332-712 от 28.08.2017 19:01:00Похоже, что он дошираком не наелся. Видимо его не помешает обедом наших пенсионеров в домах престарелых угостить.
Quote:
Дом престарелых проиграл жительнице Актобе суд о защите деловой репутации https://informburo.kz/novosti/dom-prestarelyh-proigral-zhitelnice-aktobe-sud-o-zashchite-delovoy-reputacii.html
Побольше бы таких новостей. Может, полегчает.
Так что, "Это Америка, детка!"
Цитата: walker от 28.08.2017 20:30:57
Ну да, это же тоже вранье, фейк и вброс!? Сами ихние СМИ опровергают это! Вот:
Что примечательно, в комментах так же как и у нас столько воя, типа (перевел с англ.)"Это позор, что владельцы и руководители не подготовиться к такому событию, как возможном наводнении. Они должны были средства, чтобы транспортировать их до дождя еще хуже, чтобы не оказаться в ловушке. Это тошно видеть это вопиющая некомпетентность!"(наверное оппозиционеры!?)
Вот тогда и полегчать может. Завсегда так.
Цитата: walker от 28.08.2017 20:51:17
Джуманджи, это я к тому, чтобы больше было новостей про позорище в Сша, Европах всяких. Ну обязательно еще про Украину надо в негативе осветить, как же нынче без Украины.
Вот тогда и полегчать может. Завсегда так.
Джуманджи, это я к тому, чтобы больше было новостей про позорище в Сша, Европах всяких. Ну обязательно еще про Украину надо в негативе осветить, как же нынче без Украины.
Вот тогда и полегчать может. Завсегда так.
Тебе ли на зеркало пенять, если тебе лишь проблемы в "Рашке" ощущать себя полноценным помогают?
Цитата: 332-712 от 28.08.2017 21:08:31
портфрид, есть что сказать? я где-то неправ? или это "лищщная неприязн"?
портфрид, есть что сказать? я где-то неправ? или это "лищщная неприязн"?
Похоже, скумбрию отведал, переваривает...
Цитата: walker от 28.08.2017 20:51:17
Уолкер, надо бы про них, причем постоянно, и про Украину и украинцев которые демонстрируют удивительную гибкость моральных принципов тоже обязательно надо, они уже не филиал, а офис США и Европы всяких, а то эти вечно жалующие на жизнь либерасты-вафлежуи, которые любят USA и USD, сеют свой негатив и ненависть в сердца нашего народа, призывающие к разъединению общества а не наооборот, к консолидации, тем самым ангажируя к расшатыванию обстановки в стране.
Quote:
Без лицензии и вне реестра: в Красноярске сгорел дом престарелых
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы и власти выясняют обстоятельства пожара в частном доме для престарелых в Красноярске, где погибли три человека. Уже известно, что пансионат числился как жилой дом и не входил в реестр поставщиков социальных услуг.
Пожар начался днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения. Семерых человек забрали родственники, еще одна женщина находится в ожоговом центре. По факту пожара возбуждены уголовные дела.
Загорелся из-за соседской бани
ГУМВД по Красноярскому краю сообщило, что пожар начался из-за расположенной на соседнем участке бани.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170828/1501252750.html
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы и власти выясняют обстоятельства пожара в частном доме для престарелых в Красноярске, где погибли три человека. Уже известно, что пансионат числился как жилой дом и не входил в реестр поставщиков социальных услуг.
Пожар начался днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения. Семерых человек забрали родственники, еще одна женщина находится в ожоговом центре. По факту пожара возбуждены уголовные дела.
Загорелся из-за соседской бани
ГУМВД по Красноярскому краю сообщило, что пожар начался из-за расположенной на соседнем участке бани.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170828/1501252750.html
Цитата: SVOY от 28.08.2017 23:01:14
Господа россияфилы! Позвольте задать вам один вопрос, который поставит всё на свои места. Если жизнь так сложится, что вам волею судьбы придётся попасть в дом престарелых, то какой вы выберите? В США, в Европе, в России или в Казахстане?
Господа россияфилы! Позвольте задать вам один вопрос, который поставит всё на свои места. Если жизнь так сложится, что вам волею судьбы придётся попасть в дом престарелых, то какой вы выберите? В США, в Европе, в России или в Казахстане?
В состоянии обойтись без ярлыков?
Чем ненависть к "Рашке", которая из некоторых льется, может помочь собственный дом обустроить?