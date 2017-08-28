Без паники!

Дом престарелых La Vita Bella расположен в Дикинсоне, примерно в 50 километрах к югу от Хьюстона. Фотография из затопленного дома появилась в интернете 27 августа — и начала распространяться в твиттере: пользователи призывали спасателей скорее приехать и помочь пожилым постояльцам.

Как пишет The Daily Telegraph, к концу дня 27 августа фотографией в твиттере поделились более 2400 раз.

Автором фото и оригинального твита оказался американец по имени Тимоти Макинтош. Он рассказал местной газете The Daily News, что дом престарелых La Vita Bella принадлежит его теще Труди Лампсон. Жена Макинтоша Кимберли со слов матери рассказала, что в учреждении «полная катастрофа», и все ждут скорейшего прибытия солдат Национальной гвардии.

Некоторые пользователи интернета усомнились в том, что на фотографии действительно было запечатлено наводнение в результате тропического шторма Харви, однако подлинность снимка подтвердилась в ходе спасательной операции. Координатор операции в Дикинсоне Дэвид Попофф рассказал журналистам, что спасатели добрались до дома престарелых La Vita Bella и эвакуировали постояльцев с помощью вертолета.

«Мы прямо по воздуху забирали бабушек и дедушек», — рассказал Попофф. Он также подтвердил, что среди спасенных были и люди, запечатленные на снимке Тимоти Макинтоша.

Всего из дома престарелых спасли 18 человек, в том числе 15 постояльцев.