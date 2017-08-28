Без паники!

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danilov 28 Августа 2017 в 17:10:32
Дом престарелых в Дикинсоне штат Техасс

Комментарии, по рейтингу, по дате
  realist 28.08.2017 в 17:17:05   # 627464
ну и нафиг это постить??? У нас или в России лучше??? Что вы о наших не рассказываете/показываете? Хватит уже эти заказные блевоновости кидать
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  Texacian 28.08.2017 в 17:37:36   # 627475
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???

Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"
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  Ал 28.08.2017 в 17:42:57   # 627477
Цитата: Texacian от 28.08.2017 17:37:36
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???

Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"

Как понял, фото с пикабу
Quote:
+71 rommarka отправлено 17 часов назад #
Ооо представляю что бы творилось в наших инетах появись такая фотка про Россию....
Типа "В америке такого не встретишь", "Только у нас так измываются над стариками..." и тд и тп.

Над слабыми издеваются везде......просто везде.

+13 Yacub отправил 7 часов назад #
В любом посте где показывают что то плохое на западе, обязательно объявится человек, который скажет "Вот если бы это было в России, тогда бы такой срач начался бы..."

+15 GrafKolbaskin отправлено 16 часов назад #
Перевозить их тоже большая проблема. Ибо эвакуировать Хьюстон это блять не легко. Многие остаются тк эвакуация это не так легко и быстро. Так же многие думали что не будет так плохо


Уже спасли
18 people rescued from flooded assisted living facility http://www.galvnews.com/news/free/article_e1ffff8e-435d-5c78-ab46-57d6bc7dc6a5.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=user-share
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  едридмадрид 28.08.2017 в 17:43:29   # 627478

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  едридмадрид 28.08.2017 в 17:46:15   # 627479
Цитата: realist от 28.08.2017 17:17:05
ну и нафиг это постить??? У нас или в России лучше??? Что вы о наших не рассказываете/показываете? Хватит уже эти заказные блевоновости кидать


не смотри как там в проклятой Америке старики гибнут ,

не выкладывать же в самом деле ,
новость как на заводе ГАЗ в Нижнем -Новгороде

мужика работягу уволили с работы, а он в цеху 3 человек зарезал ножом до смерти ,
а ещё двое в больнице
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  Пермяк 28.08.2017 в 17:48:00   # 627480
Цитата: Texacian от 28.08.2017 17:37:36
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???

Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"

Ну конечно, это же не пожар в Ростове херли его постить!
Имейте совесть, там же ЛЮДИ гибнут!
Если такие же люди гибнут от наводнения в Приморском крае, или в той же Ростовской области, то тут да, какбэ кровавый режЫм, тут мы "косточки помоем"!
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  Texacian 28.08.2017 в 17:48:20   # 627481
Цитата: едридмадрид от 28.08.2017 17:43:29
это ладно тут админ учудил

вместо темы Империя зла , в тему в Мире закинул

ну а что касаемо выших коментариев , то такие типа новости будут выкладываться до тех пор ,

пока у шымкентцев и вообще казахстанцев , не будет из всех щелей лесть дешевый ватно-портяночный патриотизм , читай промывка мозгов


Мозги промыты у большинства, только в разные стороны. Мнение насчет фоток стариков одинаково для всего мира.

Отношения ваты и укропа это вообще мимо здесь.
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  Ал 28.08.2017 в 17:53:12   # 627484
Quote:
Дом престарелых затопило, и пожилые люди не могли из него выбраться История самой запоминающейся фотографии последствий урагана Харви https://meduza.io/feature/2017/08/28/dom-prestarelyh-zatopilo-no-pozhilye-lyudi-ne-mogli-iz-nego-vybratsya
С 26 августа в Техасе бушует тропический шторм Харви. В самом центре событий оказался город Хьюстон и его окрестности — здесь за выходные выпало рекордное количество осадков, ливни привели к наводнениям и затоплению строений и дорог. Одним из самых запоминающихся свидетельств шторма стала фотография из дома престарелых в городе Дикинсоне недалеко от Хьюстона: на ней пожилые люди сидят посреди затопленной комнаты.
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  Bako 28.08.2017 в 18:03:03   # 627487
Им проще армию транспортировать, чем население...
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  едридмадрид 28.08.2017 в 18:14:25   # 627490
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  332-712 28.08.2017 в 18:15:52   # 627492
Цитата: Bako от 28.08.2017 18:03:03
Им проще армию транспортировать, чем население...


на самом деле, это так. армию легче транспортировать. солдаты могут и в спартанских условиях "переехать". могут потерпеть. могут и в палатке переночевать. а вот население, с детьми, с необходимым скарбом, со стариками, так просто не эвакуируешь...
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  едридмадрид 28.08.2017 в 18:22:28   # 627496
Цитата: Пермяк от 28.08.2017 17:48:00
Цитата: Texacian от 28.08.2017 17:37:36
Минусните если не нравится!!! Хотя я тоже не вижу ценности в фотографии пожилых людей по пояс в воде. Может Админ пояснит???

Там серьезное бедствие происходит, люди гибнут прямо вот сейчас! О, это отличный момент запостить "прикольную фотку"

Ну конечно, это же не пожар в Ростове херли его постить!
Имейте совесть, там же ЛЮДИ гибнут!
Если такие же люди гибнут от наводнения в Приморском крае, или в той же Ростовской области, то тут да, какбэ кровавый режЫм, тут мы "косточки помоем"!


нафуй мыть , народ у нас пока сам не увидит и не поверит

как говориться почувствуйте разницу

дом престарелых в США





дом престарелых в Германии





дом престарелых в РОССИИ








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  Ал 28.08.2017 в 18:26:51   # 627498
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  332-712 28.08.2017 в 19:01:00   # 627506
нашли о чем спорить. какая, нафуй, разница, в какой стране дома престарелых лучше? само то, что дети выкидывают своих родителей, вас не смущает?

портфрид, когда постишь красивые картинки про красивую пенсионерскую жизнь на благословенном западе, нужно уточнять, что у них дома престарелых - частные. и за проживание в них нужно платить. причем, если не хватает денег на оплату, то придется продать всё имущество, включая дом и машину. то есть, для пенсионеров это "билет в один конец".

PS. а я-то, глупый, всё удивлялся показанному в куче западных фильмов, где есть дома престарелых. если у них это филиал райской пенсионерской жизни на Земле, то чего ж старики так неохотно туда идут, а некоторые еще и сбегают?
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  Ал 28.08.2017 в 19:06:43   # 627509
Цитата: 332-712 от 28.08.2017 19:01:00
Похоже, что он дошираком не наелся. Видимо его не помешает обедом наших пенсионеров в домах престарелых угостить.
Quote:


Дом престарелых проиграл жительнице Актобе суд о защите деловой репутации https://informburo.kz/novosti/dom-prestarelyh-proigral-zhitelnice-aktobe-sud-o-zashchite-delovoy-reputacii.html
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  walker 28.08.2017 в 20:30:57   # 627521
Вот еще про многострадальную жизнь американцев:

Побольше бы таких новостей. Может, полегчает.
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  jumanjiqz 28.08.2017 в 20:33:22   # 627523
Это для тех, кто любить орать "Это Казахстан, детка!", или "Узнай страну по картинке!", или "Это преступная власть, вот до чего довели народ!".
Так что, "Это Америка, детка!"
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  jumanjiqz 28.08.2017 в 20:45:09   # 627525
Цитата: walker от 28.08.2017 20:30:57

Ну да, это же тоже вранье, фейк и вброс!? Сами ихние СМИ опровергают это! Вот:

Что примечательно, в комментах так же как и у нас столько воя, типа (перевел с англ.)"Это позор, что владельцы и руководители не подготовиться к такому событию, как возможном наводнении. Они должны были средства, чтобы транспортировать их до дождя еще хуже, чтобы не оказаться в ловушке. Это тошно видеть это вопиющая некомпетентность!"(наверное оппозиционеры!?)
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  walker 28.08.2017 в 20:51:17   # 627527
Джуманджи, это я к тому, чтобы больше было новостей про позорище в Сша, Европах всяких. Ну обязательно еще про Украину надо в негативе осветить, как же нынче без Украины.
Вот тогда и полегчать может. Завсегда так.
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  332-712 28.08.2017 в 21:08:31   # 627533
портфрид, есть что сказать? я где-то неправ? или это "лищщная неприязн"?
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  SVOY 28.08.2017 в 21:16:16   # 627535
Господин Данилов, скажи пожалуйста друзьям из органа, которому ты подчиняешься, что они грубо работают.
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  Ал 28.08.2017 в 22:01:12   # 627546
Цитата: walker от 28.08.2017 20:51:17
Джуманджи, это я к тому, чтобы больше было новостей про позорище в Сша, Европах всяких. Ну обязательно еще про Украину надо в негативе осветить, как же нынче без Украины.
Вот тогда и полегчать может. Завсегда так.

Тебе ли на зеркало пенять, если тебе лишь проблемы в "Рашке" ощущать себя полноценным помогают?
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  charg 28.08.2017 в 22:04:58   # 627549
а теперь внимание-одна и таже фото,но под разным *соусом*
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  charg 28.08.2017 в 22:06:39   # 627550
ну и для разрядки
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  Ал 28.08.2017 в 22:10:20   # 627551
Цитата: 332-712 от 28.08.2017 21:08:31
портфрид, есть что сказать? я где-то неправ? или это "лищщная неприязн"?

Похоже, скумбрию отведал, переваривает...
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  jumanjiqz 28.08.2017 в 22:49:19   # 627559
Цитата: walker от 28.08.2017 20:51:17

Уолкер, надо бы про них, причем постоянно, и про Украину и украинцев которые демонстрируют удивительную гибкость моральных принципов тоже обязательно надо, они уже не филиал, а офис США и Европы всяких, а то эти вечно жалующие на жизнь либерасты-вафлежуи, которые любят USA и USD, сеют свой негатив и ненависть в сердца нашего народа, призывающие к разъединению общества а не наооборот, к консолидации, тем самым ангажируя к расшатыванию обстановки в стране.
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  SVOY 28.08.2017 в 23:01:14   # 627566
Господа россияфилы! Позвольте задать вам один вопрос, который поставит всё на свои места. Если жизнь так сложится, что вам волею судьбы придётся попасть в дом престарелых, то какой вы выберите? В США, в Европе, в России или в Казахстане?
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  Ал 28.08.2017 в 23:06:28   # 627568

Quote:
Без лицензии и вне реестра: в Красноярске сгорел дом престарелых
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы и власти выясняют обстоятельства пожара в частном доме для престарелых в Красноярске, где погибли три человека. Уже известно, что пансионат числился как жилой дом и не входил в реестр поставщиков социальных услуг.
Пожар начался днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения. Семерых человек забрали родственники, еще одна женщина находится в ожоговом центре. По факту пожара возбуждены уголовные дела.
Загорелся из-за соседской бани
ГУМВД по Красноярскому краю сообщило, что пожар начался из-за расположенной на соседнем участке бани.

РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170828/1501252750.html
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  Ал 28.08.2017 в 23:09:04   # 627570
Цитата: SVOY от 28.08.2017 23:01:14
Господа россияфилы! Позвольте задать вам один вопрос, который поставит всё на свои места. Если жизнь так сложится, что вам волею судьбы придётся попасть в дом престарелых, то какой вы выберите? В США, в Европе, в России или в Казахстане?

В состоянии обойтись без ярлыков?
Чем ненависть к "Рашке", которая из некоторых льется, может помочь собственный дом обустроить?
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  Гвардеец 28.08.2017 в 23:18:35   # 627574
один хер амеры гандоны.имхо имхо
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