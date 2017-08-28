Власти Томска торжественно открыли уличную колонку с водой. Горожане высмеяли «событие века» в Сети.

В Томске торжественно открыли25.08Сегодня состоялось торжественное открытие сетей водоснабжения на улицах Шпальная и Строевая. Мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов торжественно открыли колонку, перерезав красную ленту, сообщает корреспондент Tomsk.ru.До строительства сетей водоснабжения жители домов на этих двух улицах получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь, благодаря появлению водопровода, 78 частных жилых домов можно подключить к сетям и провести водоснабжение.«Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — сообщил Иван Кляйн.Стоимость строительства водопроводных сетей составила около 13 миллионов рублей.«Мы этого очень долго ждали. И очень довольны тем, что сейчас вода наконец-то появилась. Раньше здесь был свой колодец, но потом вода в нем пришла в негодность. Мы даже носили ее на анализы, где нам сказали, что такую воду нельзя пить. А со временем она вообще стала коричневая», — рассказала жительница улицы Строевая Зинаида Попова.По словам председателя городской думы Сергея Панова, открытие новых сетей водоснабжения связано с губернаторской программой «Чистая вода».Добавим, по контракту строительство сетей должно было завершиться до 22 декабря, но работы завершились на четыре месяца раньше.