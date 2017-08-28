Власти Томска торжественно открыли уличную колонку с водой. Горожане высмеяли «событие века» в Сети.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Alexy 28 Августа 2017 в 17:33:32
«Раньше на улицах Шпальная и Строевая вообще не было воды, и людям привозили ее на автоцистерне. Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.
В Сети поиронизировали над праздником в честь открытия уличной сети водоснабжения. «Россия страна открытий и мирового прогресса. Сегодня в Томске открыли новую водоразборную колонку. Возрадуемся!» — написал в своем микроблоге пользователь RBTUBCA.
Пользователь Kama считала, что новость о колонке выдуманная, но вовремя признала свою ошибку. «Сколько видела в ленте твитов по открытию колонки в Томске, всё надеялась, что это фейк. Оказалось, чистая правда.Отчего Маска не пригласили?!» — написала она.
Илон Маск — канадско-американский инженер, миллиардер. Основатель компании Paypal, совладелец и главный инженер компании SpaceX и главный идейный вдохновитель компании Tesla.
Россия страна открытий и мирового прогресса. Сегодня в Томске открыли новую водоразборную колонку. Возрадуемся! pic.twitter.com/wP6DPtmXNQ— RBTUBCA (@robotubiyca) 26 августа 2017 г.
Сколько видела в ленте твитов по открытию колонки в Томске, всё надеялась,что это фейк. Оказалось,чистая правда.Отчего Маска не пригласили?! pic.twitter.com/8DshoRdAqD— kama (@tabirakama) 27 августа 2017 г.
«Россия. ХХI век», — пишут некоторые пользователи соцсетей.
- Новость, достойная какого-нибудь села. Но нет, это Томск — написал, в частности, на своей странице топ-блогер Илья Варламов.
Другой участник обсуждения заметил, что, когда в середине ХХ века в космос запускали Белку и Стрелку, никто даже и не предполагал, что большим праздником в 2017 году станет запуск колонки с питьевой водой.
Комментарии, по рейтингу, по дате
шел 26 год, как люди освободились от ужасного гнета времен дикого СССР...
Это наши акимы с них пример берут чтоли?
Ну так правильно. Пуповина-то одна.
Цитата: walker от 28.08.2017 20:44:29
Вот оно чё!
Это наши акимы с них пример берут чтоли?
Ну так правильно. Пуповина-то одна.
Это наши акимы с них пример берут чтоли?
Ну так правильно. Пуповина-то одна.
Дык четверть века назад оторвались.
Сможешь показать, кто из бывших, кроме единиц, у власти?
Пора от инфантилизма избавляться и за свои поступки ответственность брать, а не за собственные грязные "портки" на соседей пенять...
В Боровом, на Кучугуре пару таких действующих колонок видел.
В Томске торжественно открыли водопроводную сеть http://www.tomsk.ru/news/view/127430
25.08
Сегодня состоялось торжественное открытие сетей водоснабжения на улицах Шпальная и Строевая. Мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов торжественно открыли колонку, перерезав красную ленту, сообщает корреспондент Tomsk.ru.
До строительства сетей водоснабжения жители домов на этих двух улицах получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь, благодаря появлению водопровода, 78 частных жилых домов можно подключить к сетям и провести водоснабжение.
«Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — сообщил Иван Кляйн.
Система водопроводных сетей включает в себя 29 колодцев для подключения домов к водоснабжению, семь колонок и пять пожарных гидрантов. Стоимость строительства водопроводных сетей составила около 13 миллионов рублей.
«Мы этого очень долго ждали. И очень довольны тем, что сейчас вода наконец-то появилась. Раньше здесь был свой колодец, но потом вода в нем пришла в негодность. Мы даже носили ее на анализы, где нам сказали, что такую воду нельзя пить. А со временем она вообще стала коричневая», — рассказала жительница улицы Строевая Зинаида Попова.
По словам председателя городской думы Сергея Панова, открытие новых сетей водоснабжения связано с губернаторской программой «Чистая вода».
Добавим, по контракту строительство сетей должно было завершиться до 22 декабря, но работы завершились на четыре месяца раньше.
25.08
Сегодня состоялось торжественное открытие сетей водоснабжения на улицах Шпальная и Строевая. Мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов торжественно открыли колонку, перерезав красную ленту, сообщает корреспондент Tomsk.ru.
До строительства сетей водоснабжения жители домов на этих двух улицах получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь, благодаря появлению водопровода, 78 частных жилых домов можно подключить к сетям и провести водоснабжение.
«Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — сообщил Иван Кляйн.
Система водопроводных сетей включает в себя 29 колодцев для подключения домов к водоснабжению, семь колонок и пять пожарных гидрантов. Стоимость строительства водопроводных сетей составила около 13 миллионов рублей.
«Мы этого очень долго ждали. И очень довольны тем, что сейчас вода наконец-то появилась. Раньше здесь был свой колодец, но потом вода в нем пришла в негодность. Мы даже носили ее на анализы, где нам сказали, что такую воду нельзя пить. А со временем она вообще стала коричневая», — рассказала жительница улицы Строевая Зинаида Попова.
По словам председателя городской думы Сергея Панова, открытие новых сетей водоснабжения связано с губернаторской программой «Чистая вода».
Добавим, по контракту строительство сетей должно было завершиться до 22 декабря, но работы завершились на четыре месяца раньше.