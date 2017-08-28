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Власти Томска торжественно открыли уличную колонку с водой. Горожане высмеяли «событие века» в Сети.
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Alexy 28 Августа 2017 в 17:33:32
В Сети высмеяли торжественную церемонию по открытию системы уличного водоснабжения в Томске. Красную ленточку рядом с новой водоразборной колонкой перерезали мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов, передает портал Tomsk.ru. Пользователи социальной сети Twitter назвали это «событием века» и удивились, почему на праздник не пригласили изобретателя Илона Маска.

«Раньше на улицах Шпальная и Строевая вообще не было воды, и людям привозили ее на автоцистерне. Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В Сети поиронизировали над праздником в честь открытия уличной сети водоснабжения. «Россия страна открытий и мирового прогресса. Сегодня в Томске открыли новую водоразборную колонку. Возрадуемся!» — написал в своем микроблоге пользователь RBTUBCA.

Пользователь Kama считала, что новость о колонке выдуманная, но вовремя признала свою ошибку. «Сколько видела в ленте твитов по открытию колонки в Томске, всё надеялась, что это фейк. Оказалось, чистая правда.Отчего Маска не пригласили?!» — написала она.

Илон Маск — канадско-американский инженер, миллиардер. Основатель компании Paypal, совладелец и главный инженер компании SpaceX и главный идейный вдохновитель компании Tesla.



«Россия. ХХI век», — пишут некоторые пользователи соцсетей.
- Новость, достойная какого-нибудь села. Но нет, это Томск — написал, в частности, на своей странице топ-блогер Илья Варламов.

Другой участник обсуждения заметил, что, когда в середине ХХ века в космос запускали Белку и Стрелку, никто даже и не предполагал, что большим праздником в 2017 году станет запуск колонки с питьевой водой.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 28.08.2017 в 19:05:01   # 627507
кто-то туалеты открывает, а кто-то колонку с водой...

шел 26 год, как люди освободились от ужасного гнета времен дикого СССР...
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  walker 28.08.2017 в 20:44:29   # 627524
Вот оно чё!
Это наши акимы с них пример берут чтоли?
Ну так правильно. Пуповина-то одна.
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  jumanjiqz 28.08.2017 в 21:09:46   # 627534
Ладно туалеты открывают торжественно, это хоть какое-то сооружение, но вот открытие колонки зачем в мероприятие превращать!? Хотя, если люди давно нуждались в этом, и для них это большое событие, неее, все равно как-то стремно!(ИМХО)
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  Ал 28.08.2017 в 22:14:06   # 627552
Цитата: walker от 28.08.2017 20:44:29
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Дык четверть века назад оторвались.
Сможешь показать, кто из бывших, кроме единиц, у власти?
Пора от инфантилизма избавляться и за свои поступки ответственность брать, а не за собственные грязные "портки" на соседей пенять...
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  Мура45 28.08.2017 в 22:31:09   # 627553
Такие краны в Астане были, по крайней мере, года до 2005-го в районе базара, в учхозе, в районе Лесозавода и на Копае.
В Боровом, на Кучугуре пару таких действующих колонок видел.
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  НурболаТТ 28.08.2017 в 22:32:41   # 627554
Надо Томск городом-побратимом сделать Шымкента: у них колонки открывают, у нас - стоянки на четыре машины. Видать, их мэр и наш аким - с одного поля - ягодки
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  Ал 28.08.2017 в 22:36:42   # 627555
Quote:
В Томске торжественно открыли водопроводную сеть http://www.tomsk.ru/news/view/127430
25.08
Сегодня состоялось торжественное открытие сетей водоснабжения на улицах Шпальная и Строевая. Мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов торжественно открыли колонку, перерезав красную ленту, сообщает корреспондент Tomsk.ru.
До строительства сетей водоснабжения жители домов на этих двух улицах получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь, благодаря появлению водопровода, 78 частных жилых домов можно подключить к сетям и провести водоснабжение.
«Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — сообщил Иван Кляйн.
Система водопроводных сетей включает в себя 29 колодцев для подключения домов к водоснабжению, семь колонок и пять пожарных гидрантов. Стоимость строительства водопроводных сетей составила около 13 миллионов рублей.
«Мы этого очень долго ждали. И очень довольны тем, что сейчас вода наконец-то появилась. Раньше здесь был свой колодец, но потом вода в нем пришла в негодность. Мы даже носили ее на анализы, где нам сказали, что такую воду нельзя пить. А со временем она вообще стала коричневая», — рассказала жительница улицы Строевая Зинаида Попова.
По словам председателя городской думы Сергея Панова, открытие новых сетей водоснабжения связано с губернаторской программой «Чистая вода».
Добавим, по контракту строительство сетей должно было завершиться до 22 декабря, но работы завершились на четыре месяца раньше.
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