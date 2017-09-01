Трамп объявил в США месяц борьбы с алкоголизмом

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danilov 02 Сентября 2017 в 09:34:29
Сентябрь 2017 года объявляется в США месяцем общенациональной борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Об этом в пятницу, 1 сентября, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что он и его администрация полны решимости в борьбе с этими недугами, которые угрожают всей стране. Он пообещал поддержку "миллионам американцев", страдающих от алкоголизма и наркомании.
Ранее Дональд Трамп объявлял о готовности официально ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с угрозой алкоголизма и наркомании.
Отметим, что только по официальным данным сегодня в США числится более 20 миллионов алкоголиков и наркоманов. Серьезной проблемой остается злоупотребление лекарственными опиоидами, которые доступны по рецепту врача.
https://m.lenta.ru/news/2017/09/01/alcoseptember/
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