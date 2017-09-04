Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
В Уфе дождик
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Сентября 2017 в 23:21:18
























































Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 04.09.2017 в 23:28:38   # 628802
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
поощрить (3) | покарать
  Мура45 04.09.2017 в 23:35:43   # 628810
Цитата: walker от 04.09.2017 23:28:38
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?


поощрить | покарать
  Aboka 05.09.2017 в 00:49:15   # 628863
Цитата: walker от 04.09.2017 23:28:38
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?


Нет, это не мы строили эти арыки, но возможно кто -то из нас руководил этим процессом)
поощрить | покарать
  Ал 05.09.2017 в 01:03:46   # 628870
Цитата: Aboka от 05.09.2017 00:49:15
Цитата: walker от 04.09.2017 23:28:38
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?


Нет, это не мы строили эти арыки, но возможно кто -то из нас руководил этим процессом)

Насколько помню, "Ходок" писал, что у него есть родственники в Казани...
поощрить | покарать
  гримм 05.09.2017 в 03:52:15   # 628882
Затопило нижнюю часть города, я сам там бывал и город расположен на холме, и смотрю потоп а свет есть не то что у нас чуть ветерок и пол города без света
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь