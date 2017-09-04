В Уфе дождик

Цитата: walker от

В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?

Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам? В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?

Нет, это не мы строили эти арыки, но возможно кто -то из нас руководил этим процессом)