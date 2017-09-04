В Уфе дождик

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Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
Цитата: walker от 04.09.2017 23:28:38
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
Цитата: walker от 04.09.2017 23:28:38
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
Нет, это не мы строили эти арыки, но возможно кто -то из нас руководил этим процессом)
Цитата: Aboka от 05.09.2017 00:49:15
Нет, это не мы строили эти арыки, но возможно кто -то из нас руководил этим процессом)
Цитата: walker от 04.09.2017 23:28:38
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
В РФии тоже арыками казахи занимаются чтоли?
Или башкиры с татарвой не доверяют ливневку русским и узбекам?
Нет, это не мы строили эти арыки, но возможно кто -то из нас руководил этим процессом)
Насколько помню, "Ходок" писал, что у него есть родственники в Казани...