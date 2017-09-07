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В мире
"Ирма" разгромила туристический рай и нацелилась на виллы знаменитостей
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danilov 07 Сентября 2017 в 17:21:17


Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 07.09.2017 в 17:25:44   # 629726
сука диктор трансвестит какой то.
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  Лысый 07.09.2017 в 17:31:36   # 629728
А этот журналюга из США вещающий, уже и дождевик надел, типо началось. Хотя к Флориде ураган подберется к понедельнику.
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  КЕДЫ 07.09.2017 в 17:33:24   # 629729
Цитата: Лысый от 07.09.2017 17:31:36
А этот журналюга из США вещающий, уже и дождевик надел, типо началось. Хотя к Флориде ураган подберется к понедельнику.


да да, типо " В ОБРАЗЕ"
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  Прапор 07.09.2017 в 17:33:34   # 629730
Цитата: КЕДЫ от 07.09.2017 17:25:44
сука диктор трансвестит какой то.
особенно "... в ад..." у него получилось
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  КЕДЫ 07.09.2017 в 17:47:38   # 629735
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