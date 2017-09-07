"Ирма" разгромила туристический рай и нацелилась на виллы знаменитостей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Сентября 2017 в 17:21:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лысый от 07.09.2017 17:31:36
А этот журналюга из США вещающий, уже и дождевик надел, типо началось. Хотя к Флориде ураган подберется к понедельнику.
А этот журналюга из США вещающий, уже и дождевик надел, типо началось. Хотя к Флориде ураган подберется к понедельнику.
да да, типо " В ОБРАЗЕ"
Цитата: КЕДЫ от 07.09.2017 17:25:44особенно "... в ад..." у него получилось
сука диктор трансвестит какой то.
сука диктор трансвестит какой то.
Цитата: Прапор от 07.09.2017 17:33:34
Цитата: КЕДЫ от 07.09.2017 17:25:44особенно "... в ад..." у него получилось
сука диктор трансвестит какой то.
сука диктор трансвестит какой то.
имеется ввиду диктор в студии.