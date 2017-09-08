Во Флориде остановят две АЭС из-за урагана «Ирма»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Сентября 2017 в 15:30:01
FPL эксплуатирует в штате Флорида две АЭС — «Turkey Point» и «St. Lucie».
«Они будут закрыты в связи с ураганом», — заявил пресс-секретарь компании Роберт Гулд, слова которого цитирует твиттер FPL.
При этом он уточнил, что атомные объекты FPL являются одними из самых укрепленных с точки зрения сопротивления наводнениям и штормам в США.
Ранее сообщалось, что в Карибском регионе от урагана «Ирма» пострадали 74 тысячи человек, из них 20 тысяч детей.
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/09/08/n_10539722.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате