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В мире
Во Флориде остановят две АЭС из-за урагана «Ирма»
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danilov 08 Сентября 2017 в 15:30:01
Компания Florida Power & Light Company (FPL) остановит две атомные электростанции (АЭС) в штате Флорида из-за приближения урагана «Ирма».

FPL эксплуатирует в штате Флорида две АЭС — «Turkey Point» и «St. Lucie».
«Они будут закрыты в связи с ураганом», — заявил пресс-секретарь компании Роберт Гулд, слова которого цитирует твиттер FPL.

При этом он уточнил, что атомные объекты FPL являются одними из самых укрепленных с точки зрения сопротивления наводнениям и штормам в США.

Ранее сообщалось, что в Карибском регионе от урагана «Ирма» пострадали 74 тысячи человек, из них 20 тысяч детей.

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/09/08/n_10539722.shtml
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