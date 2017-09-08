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В мире
У берегов Мексики произошло мощнейшее за сто лет землетрясение
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danilov 08 Сентября 2017 в 15:35:50
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой восемь произошло у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США (USGS).



Жертвами стихии стали не менее семи человека. В свою очередь президент страны рассказал о пяти погибших, назвав землетрясение "мощнейшим за последние сто лет".

Как сообщает телеканал Milenio TV со ссылкой на губернатора юго-восточного штата Чьяпас Мануэля Веласкеса, в его штате погибли три человека. По данным издания Universal‏, в штате Оахака погибла женщина. Издание Excelsior‏ со ссылкой на губернатора штата Табаско Артуро Нуньеса сообщает о двух погибших детях.

Кроме того, издание Prensa Libre со ссылкой на губернатора департамента Сан-Маркос в Гватемале сообщает об одном погибшем в городе Такана.

Подземные толчки зафиксировали в 04:49 по времени UTC (07:49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. За ним последовал 61 афтершок магнитудой до 6,1.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. Позднее у берегов Мексики зафиксировали цунами метровой высоты.

Аэропорты страны работают в штатном режиме, однако в столице и ряде штатов были закрыты школы.

https://ria.ru/world/20170908/1502044777.html

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