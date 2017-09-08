У берегов Мексики произошло мощнейшее за сто лет землетрясение

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Сентября 2017 в 15:35:50
Жертвами стихии стали не менее семи человека. В свою очередь президент страны рассказал о пяти погибших, назвав землетрясение "мощнейшим за последние сто лет".
Как сообщает телеканал Milenio TV со ссылкой на губернатора юго-восточного штата Чьяпас Мануэля Веласкеса, в его штате погибли три человека. По данным издания Universal, в штате Оахака погибла женщина. Издание Excelsior со ссылкой на губернатора штата Табаско Артуро Нуньеса сообщает о двух погибших детях.
Кроме того, издание Prensa Libre со ссылкой на губернатора департамента Сан-Маркос в Гватемале сообщает об одном погибшем в городе Такана.
Подземные толчки зафиксировали в 04:49 по времени UTC (07:49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. За ним последовал 61 афтершок магнитудой до 6,1.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. Позднее у берегов Мексики зафиксировали цунами метровой высоты.
Аэропорты страны работают в штатном режиме, однако в столице и ряде штатов были закрыты школы.
https://ria.ru/world/20170908/1502044777.html
business : Mexico #earthquake: Tsunami waves measured off Pacific coast after 8.1-magnitude tremor … https://t.co/fjnnCf4Q4Z) pic.twitter.com/c2vzKlzrFl— Smootutzman (@smootutzmanbus) 8 сентября 2017 г.
Video of power lines sparking during the #earthquake in Mexico pic.twitter.com/GIdIy4I1kJ— Kevin (@kevinfigman) 8 сентября 2017 г.
Five dead in #Mexico, one in #Guatemala following #earthquake measuring 8.4. #temblor #PrayForMexico pic.twitter.com/HuzDKqkziW— saileashkumar (@saileash) 8 сентября 2017 г.
Комментарии, по рейтингу, по дате