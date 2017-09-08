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В мире
Магнитные бури уже начались
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danilov 08 Сентября 2017 в 15:44:53

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Выброс массы от вспышки X9.3 достиг Земли. Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты около 2 часов ночи по московскому времени, примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1.5 раза, и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось. Направление магнитного поля выброса, исходя из данных прибора ACE, работающего в 1.5 млн. км от Земли и первым встретившего солнечный удар, является неблагоприятным для нашей планеты - поле направлено противоположно земному и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли.
На Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 08.09.2017 в 15:50:04   # 629885
это уже дошло до земли или через 2дня прийдёт!!!???
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  danilov 08.09.2017 в 15:57:50   # 629887
Уже дошло
выброс несколько дней назад был
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  ямиеом 08.09.2017 в 16:44:56   # 629889
ааа так вот почему доллар скачет
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  WauTaH 08.09.2017 в 16:49:05   # 629891
На Солнце 8 сентября в 11 часов по московскому времени произошла новая сильнейшая вспышка. Это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности — X.
https://lenta.ru/news/2017/09/08/sun_death/
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