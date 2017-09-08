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Островок Казахстана на Кубани
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danilov 08 Сентября 2017 в 17:36:50
810x1080
(171,72 Кб)
810x1080
(157,81 Кб)
https://pikabu.ru/story/pechenka_na_kubani_5323954
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
КЕДЫ
08.09.2017 в 17:47:52
# 629897
Колхозники какие то. У нас в городе магазины продукты из Казахстана намного круче сделаны.
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