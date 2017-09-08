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Островок Казахстана на Кубани
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danilov 08 Сентября 2017 в 17:36:50

810x1080
(171,72 Кб)

810x1080
(157,81 Кб)

https://pikabu.ru/story/pechenka_na_kubani_5323954
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 08.09.2017 в 17:47:52   # 629897
Колхозники какие то. У нас в городе магазины продукты из Казахстана намного круче сделаны.
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