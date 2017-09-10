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В мире
Полиция Флориды призвала людей не палить из оружия по урагану "Ирма"
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danilov 10 Сентября 2017 в 21:51:11
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Шериф одного из округов американского штата Флорида посоветовал не открывать стрельбу в сторону урагана "Ирма".

Через страничку в твиттере он отреагировал таким образом на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия.

Через соцсеть "Фейсбук" они предложили всем, у кого есть оружие встретить ураган выстрелами. Не исключено, что это предложение было шутливым, однако не менее 60 тыс. человек уже выразили намерение или по крайней мере проявили интерес к столь экстравагантному методу сдерживания стихии.

В настоящее время центр урагана уже переместился в район островов на юге штата Флорида, оставив без света 420 тыс. человек.
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  Comrade 10.09.2017 в 22:37:02   # 630098
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  Маке0912 10.09.2017 в 23:29:16   # 630103
*Ну тупые *
Задорнов.
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  старик 11.09.2017 в 00:47:14   # 630113
Пилите палите Шура, пилите палите!
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