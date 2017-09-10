Полиция Флориды призвала людей не палить из оружия по урагану "Ирма"

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danilov 10 Сентября 2017 в 21:51:11
Через страничку в твиттере он отреагировал таким образом на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия.
Через соцсеть "Фейсбук" они предложили всем, у кого есть оружие встретить ураган выстрелами. Не исключено, что это предложение было шутливым, однако не менее 60 тыс. человек уже выразили намерение или по крайней мере проявили интерес к столь экстравагантному методу сдерживания стихии.
В настоящее время центр урагана уже переместился в район островов на юге штата Флорида, оставив без света 420 тыс. человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Задорнов.