Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Ураган Ирма достиг южного побережья Флориды
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Сентября 2017 в 22:48:24


1800x1197
(429,25 Кб)

1415x979
(840,82 Кб)

1336x1736
(446,31 Кб)

Прямая трансляция ТК Фокс https://www.youtube.com/watch?v=F4ozIM09eks
Комментарии, по рейтингу, по дате
  12АТП2 10.09.2017 в 23:44:31   # 630104
Надо в эпицэнтре воздушную ядерную бомбу взорвать! Урагану хана придет. Я за мирный атом!
поощрить | покарать (1)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь