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Ураган Ирма достиг южного побережья Флориды
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danilov 10 Сентября 2017 в 22:48:24
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(429,25 Кб)
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Прямая трансляция ТК Фокс
https://www.youtube.com/watch?v=F4ozIM09eks
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
12АТП2
10.09.2017 в 23:44:31
# 630104
Надо в эпицэнтре воздушную ядерную бомбу взорвать! Урагану хана придет. Я за мирный атом!
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