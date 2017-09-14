Посольство Германии возмутилось ранней уборкой улиц в Таллине

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Гость 14 Сентября 2017 в 14:02:04
По словам дипломата, посол Германии доволен тем, как убирают территорию вокруг здания дипломатической миссии, но при этом просит не приступать к работам по уборке и вывозу мусора возле резиденции раньше 7 часов утра.
В ответ вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, курирующий коммунальное хозяйство, сообщил, что изменить действующую систему сбора мусора в Старом городе сложно. Мусоровоз начинает свою работу в 5 утра, поскольку в этом районе проживает меньше всего жителей, а позднее Старый город заполняется туристами. По словам Кландорфа, если приступать к работам позднее, то фирма, которая отвечает за вызов мусора, просто не успеет обслужить всю территорию.
В 2016 году Эстония приняла 2 миллиона зарубежных туристов. Лидером по потоку гостей стала Финляндия, откуда приехало около миллиона человек. 200 тысяч человек приехали в прибалтийскую республику из России. Замкнула тройку Латвия с показателем в 140 тысяч путешественников. Общий показатель в 3,3 миллиона человек оказался рекордным за последние несколько лет, отметили в центре развития туризма. Кроме того, он на семь процентов превысил данные за 2015 год.