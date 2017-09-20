Исламский дом терпимости

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NBE 20 Сентября 2017 в 11:11:20
Не путать с борделями
Аминат Умарова (имя изменено) не любит, когда ее мини-отель называют борделем. "Специальный дом — так правильно", — говорит она. В чем специальность? "Дом предоставляет услуги для специфической клиентуры — мусульман. Суть такая, что не все мужчины могут позволить себе взять вторую жену. Или попросту не хотят. Они приходят сюда, выбирают понравившуюся девушку, а затем мы зовем муллу, который заключает между клиентом и девушкой брак. Как правило, утром клиент своей уже жене говорит три раза "я с тобой развожусь", а в исламе это достаточное основание для развода".
По словам Аминат, подобных домов только в Махачкале пять-шесть: "Между прочим, такие дома у нас появились в прошлом году. Идея таких заведений не свежа — они давно уже есть в арабских странах. У нас они тоже сейчас становятся популярнее обычных саун ("сауна" в Дагестане — синоним борделя — прим. ред.). Да, для светских людей наши заведения — те же публичные дома, но для религиозных — нет. Они хотят отдохнуть, жена надоела им. Всякое же бывает. Да и девушки идут к нам на работу охотно, кстати. Из тех же саун уходят к нам".
Аминат зовет в свой кабинет работницу. Девушка представляется Джамилей. Она объясняет, что работа в этом доме — своеобразный шанс для девушки: "Шанс в том, что клиент, т. е. муж, если ты ему понравишься, может забрать тебя с собой. Две мои знакомые, которые со мной работали, уезжали в нормальную жизнь отсюда. Тут вся хитрость в том, что мужчины, грубо говоря, играют по исламским правилам".
Аминат знает, что короткие браки в исламе не приветствуются, но у нее есть своеобразное оправдание: "Есть же в исламе понятие "временный брак", т. е. так называемый брак для удовольствия, но он может перерасти в настоящую семью. Молодежь вон сейчас только так и женится, а через месяц или два разводятся. Да и не только молодежь. Мужчины, у которых есть, скажем так, официальная жена, тоже так женятся. А в том, что у них есть вторая жена, они не обязаны отчитываться ни перед кем".
Лучше три, чем одна
Жителю Махачкалы Исрапилу Шарапудинову (имя изменено) в этом году исполнится 35 лет, и совсем недавно он обзавелся третьей женой. А нашел ее в заведении Аминат. "Одна жена у меня живет здесь, в Махачкале, другая в Хасавюрте, а третью я поселил в Каспийске. Первые жены живут в квартирах, которые я купил. Новая жена сейчас живет в съемной двушке, но если Аллах даст, куплю и ей отдельную квартиру скоро. Знают ли жены друг о друге? Третья только знает, а остальным незачем знать. Если меня нет дома, то для них это значит, что я на работе, бизнесом своим занят", — рассказывает Исрапил.
По его словам, всеми женами он доволен, а что касается бывшего места работы его третьей жены, то он эти дома считает противоречащими исламу: "Слушайте, ну мы же с вами неглупые люди и все прекрасно понимаем, что к чему. Такие заведения, однозначно, грех. Это ты людям можешь сказать, что по исламу женился, но прекрасно для себя знаешь, что банально снял девушку. Но эти дома, где формальности заключения брака по исламу более или менее сохранены, дают повод быть чистыми. Минимум, в глазах людей. И в Дагестане не каждый мужчина осмелится уехать с девушкой в качестве жены из сауны — боятся осуждения людей, хотя они, согласно исламу, должны гордиться, что вытащили из такого места девушку. А из таких домов ты можешь уехать сразу с женой, с которой брак заключен по исламу".
Исламом тут и не пахнет
Вопреки распространенному мнению, в исламе нет такого понятия, как временный брак, рассказал заместитель имама махачкалинской центральной мечети Магомед Курбандибиров, который отвечает за вопросы бракосочетания. По его словам, женитьба ради секса — грех: "Для заключения брака есть ряд условий. Одно из них заключается в том, кто выдает девушку замуж. Таким правом обладают родственники-мужчины по отцовской линии, но и то в порядке строгой очередности. То есть если отца нет, за девушку отвечает ее брат, если брата нет, то дядя со стороны отца и т. д. Сам брак заключается при двух свидетелях, соблюдающих мусульманах. Да, брак заключается на неопределенное время. Да, возможно, что муж даст жене развод через день. Но тут главное, с каким намерением этот мужчина женился. Если только ради плотских утех на одну ночь, то это грех, такое мусульманину недозволительно".
И временные браки, и специальные дома — это от незнания религии, уверен Курбандибиров: "У нас есть исламские газеты, передачи, каналы, но люди в большинстве своем остаются невежественными в вопросах религии. Все по пять раз в день совершают намаз, постятся, отмечают мусульманские праздники, но лишь малая часть детально изучает исламскую науку. Все эти явления — и специфические сауны, и эти так называемые временные браки — это от незнания ислама".
Иранский опыт
В жестких условиях, где с одной стороны напирают традиции и общественное мнение, а с другой — религии, люди попросту нашли лазейку, которая их устраивает, рассказал дагестанский историк и исследователь ислама Камиль Магомедов: "Все всё прекрасно понимают, конечно. Люди же находят разные лазейки в законе, чтобы при совершении всяких, допустим, махинаций быть чистыми. Так и в религии находят лазейки, чтобы чистой была совесть. В суннитском исламе, который распространен в Дагестане, нет понятия "временный брак", но в шиитском есть, и среди шиитов это распространенное явление. Правда, суннитский ислам — он тоже разный, делится на так называемые мазхабы, т. е. течения, а в некоторых из них временные браки разрешены. Но временный брак, подчеркну, одними исламскими учеными принимается, а другими — категорически нет. В шиитском Иране, кстати, эти специфичные заведения разбросаны по всей стране. Оттуда это пошло по арабским странам и рано или поздно должно было к нам добраться тоже".
Магомедов считает, что временные браки в Дагестане — это что-то вроде гражданских браков: последние, правда, в республике осуждаются, но если сказать, что женаты по исламу, то выяснять цели такого союза вряд ли кто будет.
http://lagunov.livejournal.com/273465.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Rab Allaha 20.09.2017 в 11:25:01 # 632085
Жена на ночь — такую услугу предоставляют в Дагестане специальные заведения. Но это совсем не привычные бордели. Их клиентура — мусульманские мужчины, которые девушек не снимают, а берут в жены.
Интерпретируйте как хотите но суть от этого не меняется, да хоть десять мулл зови, тем более плату за эту услугу наверняка берут, так что:
Сладкая Вата 20.09.2017 в 12:03:48 # 632109
Цитата: jumanjiqz от 20.09.2017 11:40:37
Quote:
Интерпретируйте как хотите но суть от этого не меняется, да хоть десять мулл зови, тем более плату за эту услугу наверняка берут, так что:
Quote:
Жена на ночь — такую услугу предоставляют в Дагестане специальные заведения. Но это совсем не привычные бордели. Их клиентура — мусульманские мужчины, которые девушек не снимают, а берут в жены.
Интерпретируйте как хотите но суть от этого не меняется, да хоть десять мулл зови, тем более плату за эту услугу наверняка берут, так что:
-Сегодня ещё нет, а вчера вечером аж пять раз была.