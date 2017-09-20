Исламский дом терпимости

Жена на ночь — такую услугу предоставляют в Дагестане специальные заведения. Но это совсем не привычные бордели. Их клиентура — мусульманские мужчины, которые девушек не снимают, а берут в жены.

Quote:Интерпретируйте как хотите но суть от этого не меняется, да хоть десять мулл зови, тем более плату за эту услугу наверняка берут, так что: