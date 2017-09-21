РЖД запустила грузовое движение в обход Украины

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danilov 21 Сентября 2017 в 12:40:25
В августе РЖД завершила строительство обходного участка Журавка — Миллерово. Работы начались в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной.
Линия длиной 137 километров проходит полностью по территории России. Строительство обходного участка оценивалось в 56 миллиардов рублей. В проекте участвовали подразделение РЖД — "Росжелдорстрой" и железнодорожные войска.
Первые грузы
Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.
"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", — отметили в компании.
Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых. Для них еще предстоит составить расписание, отметили в компании.
Максимальная скорость движения грузовых поездов составит 90 километров в час, пассажирских — 140 километров в час.
В летний период на участке будут курсировать до 190 составов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20170920/1505134747.html
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bozon house 21.09.2017 в 12:43:31 # 632387