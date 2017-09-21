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В мире
РЖД запустила грузовое движение в обход Украины
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danilov 21 Сентября 2017 в 12:40:25
Грузовые поезда начали регулярное движение по железной дороге в обход Украины, сообщили в РЖД.

В августе РЖД завершила строительство обходного участка Журавка — Миллерово. Работы начались в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной.

Линия длиной 137 километров проходит полностью по территории России. Строительство обходного участка оценивалось в 56 миллиардов рублей. В проекте участвовали подразделение РЖД — "Росжелдорстрой" и железнодорожные войска.
Первые грузы

Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.

"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", — отметили в компании.

Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых. Для них еще предстоит составить расписание, отметили в компании.

Максимальная скорость движения грузовых поездов составит 90 километров в час, пассажирских — 140 километров в час.

В летний период на участке будут курсировать до 190 составов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20170920/1505134747.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 21.09.2017 в 12:43:31   # 632387
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  332-712 21.09.2017 в 13:12:09   # 632399
полная независимость...
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  Walter 21.09.2017 в 13:32:24   # 632404
Достижение конечно охуительное. Пиздец Укропам
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  shlenchak 21.09.2017 в 15:26:41   # 632424
Мне показалось или Украина чем то смахивает на Казахстан, по рисунку на карте
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