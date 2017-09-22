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В мире
Умерла самая богатая женщина в мире
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Гость 22 Сентября 2017 в 11:56:14
Скончалась самая богатая в мире женщина, совладелец компании L‘Oreal Лилиан Бетанкур, сообщает Reuters. Французской бизнес-леди было 94 года, пишет Lenta.ru.

В рейтинге богатейших людей мира, составленном Forbes, она занимала 14 место. Ее состояние оценивалось в 44,7 миллиарда долларов.

Беттанкур принадлежало 33 процента косметического гиганта LʼOréal, основанного ее отцом, французским химиком Эженом Шюлле в 1909 году.

В возрасте 15 лет она начала работать в компании в качестве ученика. В 1957 году Беттанкур унаследовала LʼOréal, став главным акционером компании. Косметический гигант стал публичным, однако Беттанкур сохранила контрольный пакет акций. В 1974 года она обменяла почти половину своей доли в компании на три процента акций Nestlе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 22.09.2017 в 13:13:42   # 632624
Зато прожила удивительную жизнь. Жалко что альфонс с неё лярд снял, но для неё тогда это было не так много, а сейчас тем более не важно.
У них профессиональная линия отличная.
Внук её симпатичный, жаль что эгегей. Надеюсь ума хватит не просрат..
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