Семеро казахстанцев попали в ДТП в Турции.

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Pole13 27 Сентября 2017 в 13:53:02
"21 сентября мы выехали из отеля в Кемере в Анталию на такси. В три часа утра по дороге произошло столкновение. Машина, которая врезалась в нас, ехала со скоростью 220 километров в час. В той машине было трое человек, все они погибли. Также погиб наш водитель. Нас развезли по разным больницам, все пережили тяжелые операции. На данный момент мы хотим вернуться домой. Мы обращались в Камкор, обращались в "Эйр Астану", обращались в Министерство транспорта, но, к сожалению, нам никто не может помочь, говорят, что это не в их компетенции", - сообщила пострадавшая девушка по имени Алмагуль.
По ее словам, шестеро пострадавших из Талдыкоргана, один парень из Алматы. "Операции нам всем сделали бесплатно, покрыла страховка водителя машины, в которой мы ехали. Консульство Казахстана нам в этом помогло. Двоим сделали операции платно, потому что они оказались в частных клиниках, и врачи отказались делать операции бесплатно. У нас трое лежачих, их нельзя перевозить сидя. Авиакомпании просят за их транспортировку четыре тысячи долларов с человека. Мы хотели сами авиабилеты купить, но четыре тысячи для нас очень большая сумма", - рассказала Алмагуль.
Другая пострадавшая в той аварии сообщила, что у нее раздроблена рука, перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Девушка не видит одним глазом.
"Я звонила в Камкор - мне отказали, звонила в "Эйр Астану" - мне отказали, сказали, извините, мы ничем не можем помочь, в Министерство транспорта звонила - также мне отказали. В Министерство здравоохранения позвонила, чтобы отправили Ambulance (спецсамолет, который перевозит неходячих больных - прим.). Там тоже отказали. И что теперь мне делать? Я просто хочу поехать домой. Билет стоит 5,5 тысячи долларов, откуда у меня столько? Это же бешеные деньги. Я обычный рабочий, лежачий человек, в данный момент я не могу сидеть, стоять, даже кровать чуть приподнимут - у меня сразу голова кружится. У меня уже паника, я очень прошу о помощи. Нам помогло только консульство, остальные все отвернулись. Надо же помогать своим соотечественникам, переживать за своих граждан. Пожалуйста, пусть нас заберут, мы очень хотим домой", - со слезами обратилась пострадавшая по имени Асыл.
Между тем фото и видео с места происшествия можно найти в турецких СМИ.
https://tengrinews.kz/events/semero-druzey-kazahstana-popali-strashnuyu-avariyu-turtsii-327349/
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Мораль: не экономьте на страховке.
Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?
Также рекомендую к прочтениюhttp://travel.drom.ru/49580/.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 14:09:03
Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?
Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?
Вспомните как в том году собирали средства для Виолы Балан. Ее тоже необходимо было перевозить в Германию спецбортом. Но вроде как в нашей санавиации нет таких бортов, которые допущены к международным полетам. Только внутренние перелеты. И если не ошибаюсь, то в итоге Виолу везли российским самолетом туда.
А по поводу страховки я с вами согласен. Не стоит экономить на этом. Хоть каждый практически уверен, что с ним ничего такого не случится, но жизнь показывает обратное. Никогда не знаешь откуда прилетит нежданчик. Поэтому лучше перестраховаться.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 14:09:03
Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?
Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?
потому что "тот, кто хочет, тот найдет способ", "балехоры"...
Тем более если они поехали в Турцию значит платежеспособные. Так они считают ? Сами заплатят не бедные. Вот и вся работа наших чинуш в министерствах. Если бы, что то случилась с высокопоставленной особой сами знаете. На до бы было, и военный самолет отправили бы.
Нашим соотечественникам желаю побыстрей выздоравливать. И по приезду подать в суд.
Хотя и фимида у нас такая же.