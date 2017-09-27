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В мире
Семеро казахстанцев попали в ДТП в Турции.
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Pole13 27 Сентября 2017 в 13:53:02
В Турции в жуткую дорожную аварию попали семеро друзей из Казахстана, которые находились на отдыхе. В ДТП погибли четверо турецких граждан, казахстанцы чудом выжили, но получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Сейчас их выписывают, но проблема заключается в том, что они не могут вернуться на родину. Дело в том, что все авиакомпании, куда они обращались, просят за перевозку лежачих огромные деньги. О том, в каком положении оказались наши соотечественники, пострадавшие рассказали корреспонденту Tengrinews.kz.

"21 сентября мы выехали из отеля в Кемере в Анталию на такси. В три часа утра по дороге произошло столкновение. Машина, которая врезалась в нас, ехала со скоростью 220 километров в час. В той машине было трое человек, все они погибли. Также погиб наш водитель. Нас развезли по разным больницам, все пережили тяжелые операции. На данный момент мы хотим вернуться домой. Мы обращались в Камкор, обращались в "Эйр Астану", обращались в Министерство транспорта, но, к сожалению, нам никто не может помочь, говорят, что это не в их компетенции", - сообщила пострадавшая девушка по имени Алмагуль.

По ее словам, шестеро пострадавших из Талдыкоргана, один парень из Алматы. "Операции нам всем сделали бесплатно, покрыла страховка водителя машины, в которой мы ехали. Консульство Казахстана нам в этом помогло. Двоим сделали операции платно, потому что они оказались в частных клиниках, и врачи отказались делать операции бесплатно. У нас трое лежачих, их нельзя перевозить сидя. Авиакомпании просят за их транспортировку четыре тысячи долларов с человека. Мы хотели сами авиабилеты купить, но четыре тысячи для нас очень большая сумма", - рассказала Алмагуль.

Другая пострадавшая в той аварии сообщила, что у нее раздроблена рука, перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Девушка не видит одним глазом.

"Я звонила в Камкор - мне отказали, звонила в "Эйр Астану" - мне отказали, сказали, извините, мы ничем не можем помочь, в Министерство транспорта звонила - также мне отказали. В Министерство здравоохранения позвонила, чтобы отправили Ambulance (спецсамолет, который перевозит неходячих больных - прим.). Там тоже отказали. И что теперь мне делать? Я просто хочу поехать домой. Билет стоит 5,5 тысячи долларов, откуда у меня столько? Это же бешеные деньги. Я обычный рабочий, лежачий человек, в данный момент я не могу сидеть, стоять, даже кровать чуть приподнимут - у меня сразу голова кружится. У меня уже паника, я очень прошу о помощи. Нам помогло только консульство, остальные все отвернулись. Надо же помогать своим соотечественникам, переживать за своих граждан. Пожалуйста, пусть нас заберут, мы очень хотим домой", - со слезами обратилась пострадавшая по имени Асыл.



Между тем фото и видео с места происшествия можно найти в турецких СМИ.















https://tengrinews.kz/events/semero-druzey-kazahstana-popali-strashnuyu-avariyu-turtsii-327349/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.09.2017 в 14:01:54   # 633361
А почему бы турецким "товарищам" не озаботиться проблемой? У них на курорте их граждане спровоцировали аварию в которой пострадали наши граждане по вине турецких граждан... конечно спасибо за то, что операции провели за деньги страховой компании, но пострадавшие при этом люди не сами себе придумали эту головную боль... хотя, почему трансфером не воспользовались?
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  Pole13 27.09.2017 в 14:09:03   # 633363
Админ хорошо отредактировал . Но, концовку поста еще раз добавлю.
Мораль: не экономьте на страховке.
Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?
Также рекомендую к прочтениюhttp://travel.drom.ru/49580/.
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  Mikado 27.09.2017 в 15:03:37   # 633365
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 14:09:03

Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?


Вспомните как в том году собирали средства для Виолы Балан. Ее тоже необходимо было перевозить в Германию спецбортом. Но вроде как в нашей санавиации нет таких бортов, которые допущены к международным полетам. Только внутренние перелеты. И если не ошибаюсь, то в итоге Виолу везли российским самолетом туда.

А по поводу страховки я с вами согласен. Не стоит экономить на этом. Хоть каждый практически уверен, что с ним ничего такого не случится, но жизнь показывает обратное. Никогда не знаешь откуда прилетит нежданчик. Поэтому лучше перестраховаться.
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  332-712 27.09.2017 в 15:20:32   # 633367
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 14:09:03

Открытый вопрос: почему Россия в таких случаях отправляет борт МЧС, а Казахстан, имея все необходимое, отказывает гражданам?


потому что "тот, кто хочет, тот найдет способ", "балехоры"...
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  Маке0912 27.09.2017 в 15:41:00   # 633376
Так простые граждане РК и здесь никому не нужны для чинуш. С 21 числа прошло почти неделя. Чего они там сидят.
Тем более если они поехали в Турцию значит платежеспособные. Так они считают ? Сами заплатят не бедные. Вот и вся работа наших чинуш в министерствах. Если бы, что то случилась с высокопоставленной особой сами знаете. На до бы было, и военный самолет отправили бы.
Нашим соотечественникам желаю побыстрей выздоравливать. И по приезду подать в суд.
Хотя и фимида у нас такая же.

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