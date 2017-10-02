Соловьев объяснился за виллу в Италии

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Гость 02 Октября 2017 в 20:14:30
Соловьев заявил, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — пояснил ведущий. Он считает, что пошло гордиться патриотизмом, поскольку это естественное состояние.
Ведущий считает, что расследование «выглядело как личная месть», поскольку в нем были названы адреса его имений. Соловьев назвал их обнародование нарушением закона о личных данных.
lenta.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Карл Маркс - отец моих идей
И тот еврей.
Цитата: Marvel от 02.10.2017 20:35:47
Евреи, евреи, кругом одни евреи
Карл Маркс - отец моих идей
И тот еврей.
Евреи, евреи, кругом одни евреи
Карл Маркс - отец моих идей
И тот еврей.
Да нее, не так. А вот так:
Евреи, евреи, кругом одни евреи
Буратино-друг детей
Говорят и тот еврей.
MишаМашкевич 02.10.2017 в 21:07:32 # 634398
А соловьёв мерзкий, прямо очень. "Птичий" фамилий обычно и давали евреем, раньше.
bozon house 02.10.2017 в 21:10:07 # 634400
Видела азиата, с шапочкой на голове, который с пеной со рта доказывал шо он еврей.
Бухарские евреи носят узбекские имена и фамилии, одеваются как узбеки. "Ман - яхуди" говорят они в своих узких кругах.