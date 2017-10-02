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В мире
Соловьев объяснился за виллу в Италии
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Гость 02 Октября 2017 в 20:14:30
Телеведущий объяснил, что купил виллу именно у озера Комо, потому что недвижимость там стоила меньше, чем в подмосковной Рублевке. Соловьев рассказал, что он искал место, куда бы мог вывозить свою большую семью без огромных потерь для бюджета.

Соловьев заявил, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — пояснил ведущий. Он считает, что пошло гордиться патриотизмом, поскольку это естественное состояние.

Ведущий считает, что расследование «выглядело как личная месть», поскольку в нем были названы адреса его имений. Соловьев назвал их обнародование нарушением закона о личных данных.

lenta.ru

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  КЕДЫ 02.10.2017 в 20:19:38   # 634390
Соловьев- патриот

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  Пермяк 02.10.2017 в 20:32:21   # 634392
Своеобразный флюгерок, куда властный ветер дует,туда и флюгерок.
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  Marvel 02.10.2017 в 20:35:47   # 634393
Евреи, евреи, кругом одни евреи
Карл Маркс - отец моих идей
И тот еврей.
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  Лысый 02.10.2017 в 20:46:43   # 634395
Цитата: Marvel от 02.10.2017 20:35:47
Евреи, евреи, кругом одни евреи
Карл Маркс - отец моих идей
И тот еврей.


Да нее, не так. А вот так:

Евреи, евреи, кругом одни евреи
Буратино-друг детей
Говорят и тот еврей.
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  MишаМашкевич 02.10.2017 в 21:07:32   # 634398
Это ещё куда более не шло. Видела азиата, с шапочкой на голове, который с пеной со рта доказывал шо он еврей.
А соловьёв мерзкий, прямо очень. "Птичий" фамилий обычно и давали евреем, раньше.
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  bozon house 02.10.2017 в 21:10:07   # 634400
Миша, меняй логин!
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  Мура45 02.10.2017 в 21:14:45   # 634402
Quote:
Видела азиата, с шапочкой на голове, который с пеной со рта доказывал шо он еврей.

Бухарские евреи носят узбекские имена и фамилии, одеваются как узбеки. "Ман - яхуди" говорят они в своих узких кругах.
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  Мура45 02.10.2017 в 21:19:12   # 634405
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