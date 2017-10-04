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В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста
Закон о снижении пенсионного возраста в Польше вступил в действие. С 1 октября мужчины смогут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины — с 60. По действующему ранее закону пенсионный возраст для обоих полов повышался до 67 лет.
http://www.rbc.ru/politics/01/10/2017/59d084559a79474e5c531bc1?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top13
Ну до нас им еще один закон нужно принять.
Пенсионный возраст как у нас будет скоро, только у нас увеличили, а там уменьшили, причем у них дали право выбора, или работать дальше или на пенсию. Наверное поняли что женщинам на пенсию в 67 лет как-то многовато будет, не каждый доживет до такого возраста!?