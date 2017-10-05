Дороги в Казахстане хуже, чем в Гондурасе

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Pole13 05 Октября 2017 в 11:04:39
Ежегодно, составляя рейтинг Global Competitiveness Index, эксперты ВЭФ помимо экономических показателей оценивают качество дорожного покрытия и состояние дорожной инфраструктуры в 137 странах. Казахстан в 2017 году занял в рейтинге 115-е место. Для сравнения: год назад мы располагались на 107-й, а в 2015 году на 108-й позиции. 114-е место в этом году досталось России, поднявшейся на него со 123-го, а на 116-м разместилось Зимбабве.
Лучше, чем в Казахстане, дороги оказались даже во многих африканских странах, таких, к примеру, как Мали (87-е место), Намибия (31), Свазиленд (39), Руанда (32), Танзания (90), Уганда (91), а также в государствах Латинской Америки. Тот же Гондурас занял в рейтинге 81-е место, а Никарагуа — 54-е. Обогнала Казахстан в рейтинге качества дорог, как ни странно, Монголия, отмеченная экспертами на 102-й позиции.При этом десятка стран с лучшими дорогами в мире, согласно Global Competitiveness Index, выглядит следующим образом:
ОАЭ — 1-е место, Сингапур — 2-е, Швейцария — 3-е, Гонконг — 4-е, Нидерланды — 5-е, Япония — 6-е, Франция — 7-е, Португалия — 8-е, Австрия — 9-е, США — 10-е.
К слову, Германия, на качество дорог которой все привыкли ссылаться, оказалась лишь на 15-й позиции. Но хуже всех, как выяснилось, живётся автомобилистам Мадагаскара — 134-е место, Гаити — 135-е, Демократической Республики Конго — 136-е и Мавритании — 137-е место.
колеса.кз
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 05.10.2017 в 11:13:34 # 634951