В США задержали предупредившего о вторжении инопланетян «путешественника во времени»

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Vrangel 05 Октября 2017 в 18:40:03
Об этом сообщает KCWY.
Отмечается, что эту историю мужчина рассказал сотрудникам полиции города Каспер, когда они задержали его из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
По словам «путешественника во времени», инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году, поэтому ему необходимо поговорить с «президентом города». Он также добавил, что алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.
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Цитата: alterside от 05.10.2017 18:55:16
А если
вдруг он окажется прав
А если
вдруг он окажется прав
Тогда все хорошо.
Он же прибыл, живой, из 48, а там есть бухло и машина времени.
Что касательно инопланетян, по-моему они уже вторглись...хули бенз такой дорогой?
MишаМашкевич 05.10.2017 в 20:17:01 # 635090
Всё мы когда выпьем живём либо в будущем, либо в прошлом. Так что это не новость
Интересно , нашу травку курит или у себя чего растит? .
инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году
2018 год не за горами, да и до 2048 года надеюсь доживу. Посмотрю шоу с участием инопланетян, а там и помереть не жаль.