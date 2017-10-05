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В мире
В США задержали предупредившего о вторжении инопланетян «путешественника во времени»
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Vrangel 05 Октября 2017 в 18:40:03
В американском штате Вайоминг полицейские задержали мужчину, который заявил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении инопланетян.

Об этом сообщает KCWY.

Отмечается, что эту историю мужчина рассказал сотрудникам полиции города Каспер, когда они задержали его из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

По словам «путешественника во времени», инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году, поэтому ему необходимо поговорить с «президентом города». Он также добавил, что алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  alterside 05.10.2017 в 18:55:16   # 635058
А если вдруг он окажется прав
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  андремас 05.10.2017 в 19:03:52   # 635060
Цитата: alterside от 05.10.2017 18:55:16
А если

вдруг он окажется прав

Тогда все хорошо.
Он же прибыл, живой, из 48, а там есть бухло и машина времени.
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  spy 05.10.2017 в 19:08:48   # 635065
Из 48го он прибыл но не 2048 а 1948
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  Snake666 05.10.2017 в 19:26:37   # 635074
Ну да, чтобы во времени перемещаться, как минимум алкоголь нужен.
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  Денис222 05.10.2017 в 19:30:26   # 635075
Мне тоже иногда нужен алкоголь, чтобы быть незаметным когда перемещаю свой организм в пространстве...
Что касательно инопланетян, по-моему они уже вторглись...хули бенз такой дорогой?
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  MишаМашкевич 05.10.2017 в 20:17:01   # 635090
Хорошая отмазка, надо взять на вооружение.
Всё мы когда выпьем живём либо в будущем, либо в прошлом. Так что это не новость
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  KAN13 05.10.2017 в 20:54:43   # 635099

Интересно , нашу травку курит или у себя чего растит? .
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  ГОРЫНЫЧ 05.10.2017 в 21:26:03   # 635103
Quote:
инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году

2018 год не за горами, да и до 2048 года надеюсь доживу. Посмотрю шоу с участием инопланетян, а там и помереть не жаль.
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