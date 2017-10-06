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В мире
Состояние Шумахера остается тяжелым спустя 4 года после трагедии
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danilov 06 Октября 2017 в 16:07:41
Бывший гонщик Формулы-1 весит всего 45 килограмм, а его рост уменьшился на 14 см до 1,60 м.

«К сожалению, он в коме. Он борется из последних сил за свою жизнь, но мы не думаем, что у него много шансов. Все любимые люди посещают его каждый день, нам очень больно от того, что происходит», - сказал член семьи Шумахера, передает libertatea.ro.

Михаэль Шумахер находится в своем доме в Швейцарии, он подключен к аппаратам дыхания и 24 часа находится под присмотром врачей, которых наняла семья гонщика.

По данным международных СМИ, его собираются перевезти в клинику в Техасе, где его лечением займется известный специалист по работе мозга Марк Викс. Сейчас Михаэлю Шумахеру 48 лет, за 4 года его состояние не улучшилось.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах, и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Point.md
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Jokerkz 06.10.2017 в 16:26:04   # 635300
Человек, чья фамилия при жизни стала нарицательной Держись, мужик
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