Состояние Шумахера остается тяжелым спустя 4 года после трагедии

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danilov 06 Октября 2017 в 16:07:41
«К сожалению, он в коме. Он борется из последних сил за свою жизнь, но мы не думаем, что у него много шансов. Все любимые люди посещают его каждый день, нам очень больно от того, что происходит», - сказал член семьи Шумахера, передает libertatea.ro.
Михаэль Шумахер находится в своем доме в Швейцарии, он подключен к аппаратам дыхания и 24 часа находится под присмотром врачей, которых наняла семья гонщика.
По данным международных СМИ, его собираются перевезти в клинику в Техасе, где его лечением займется известный специалист по работе мозга Марк Викс. Сейчас Михаэлю Шумахеру 48 лет, за 4 года его состояние не улучшилось.
29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах, и получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Point.md