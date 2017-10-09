В США горит ФРС

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danilov 09 Октября 2017 в 12:46:39
На крыше 14-этажного здания Федерального резервного банка Нью-Йорка произошло возгорание, 8 октября сообщает телеканал NBC News.
На месте возгорания работают десятки машин пожарной службы. Данных о пострадавших нет.
По предварительной версии, пожар возник из-за технических неполадок в работе установленного на крыше генератора.
Напомним, в состав Федеральной резервной системы США (ФРС) входит 12 банков в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Сент-Луисе, Филадельфии, Миннеаполисе, Кливленде, Канзас-Сити, Ричмонде, Далласе, Атланте и Сан-Франциско.
Они считаются крупнейшими хранилищами золота в мире. Однако точные данные по объему золотых резервов банков ФРС не разглашаются.
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