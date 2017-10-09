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В мире
В США горит ФРС
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danilov 09 Октября 2017 в 12:46:39
Десятки пожарных пытаются потушить здание Федерального резервного банка Нью-Йорка. Пожар начался на крыше банка поздно вечером в субботу, 7 октября, сообщает NBC News.



На крыше 14-этажного здания Федерального резервного банка Нью-Йорка произошло возгорание, 8 октября сообщает телеканал NBC News.

На месте возгорания работают десятки машин пожарной службы. Данных о пострадавших нет.

По предварительной версии, пожар возник из-за технических неполадок в работе установленного на крыше генератора.

Напомним, в состав Федеральной резервной системы США (ФРС) входит 12 банков в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Сент-Луисе, Филадельфии, Миннеаполисе, Кливленде, Канзас-Сити, Ричмонде, Далласе, Атланте и Сан-Франциско.

Они считаются крупнейшими хранилищами золота в мире. Однако точные данные по объему золотых резервов банков ФРС не разглашаются.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 09.10.2017 в 13:30:13   # 635835
писец все бабло сгарело нах
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  Даун 09.10.2017 в 13:37:30   # 635839
пиздец, тенге опять подешевеет
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  DrAnDuLeT 09.10.2017 в 14:08:22   # 635848

концы в дым
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  Manitu 09.10.2017 в 14:16:27   # 635853
Загорелся деревенский магазин. Но ни кто не торопился его тушить. Все ждали когда сгорит та самая тетрадка.
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  Skype 09.10.2017 в 14:37:52   # 635860
Хороший ларек сгорел блин
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  Fotinij 09.10.2017 в 14:47:55   # 635865
Вот не знаю почему, но новость порадовала
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  чугуний 09.10.2017 в 15:17:23   # 635870
От ревизии нас может спасти только кража пожар. .
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  ямиеом 09.10.2017 в 18:02:06   # 635895
а что,звучит-ФРС-ПИСДЕС
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