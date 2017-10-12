В Швейцарии ежегодно в канализацию смывается золота и серебра на 200 млн

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Гость 12 Октября 2017 в 15:57:07
Общая стоимость драгоценных металлов, исчезающих в сточных водах Швейцарии каждый год, составляет около 200 миллионов рублей. Кроме того, учёные обнаружили в канализации такие редкоземельные металлы, как гадолиний и ниобий. Основным "поставщиком" всех этих элементов признаны медицинские организации и высокотехнологичные производства.
Несмотря на то что в очистных сооружениях ежегодно пропадают миллионы долларов, швейцарские исследователи считают, что восстановление драгоценных металлов из сточных вод не будет экономически целесообразным. Учёные также подчеркнули, что нынешняя концентрация металлов не создаёт опасности для окружающей среды, поэтому никаких дополнительных мер по очистке канализации предпринимать не требуется.
Life.ru
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alpha_portal 12.10.2017 в 18:42:33 # 636730