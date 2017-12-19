Крушение самолета в Нарьян-Маре: следствие назвало версии авиакатастрофы

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Alexy 19 Декабря 2017 в 22:25:41
Число жертв крушения легкого самолета АН-2 в аэропорту города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа достигло четырех. Такое заявление сделали в Следственном управлении СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 19 декабря, около 10 часов 30 минут. Пассажирский самолет, выполнявший внутренний рейс по маршруту "Нарьян-Мар - поселок Харута", совершил жесткую посадку в аэропорту города отправления. В результате крушения пострадали 9 человек, еще четверо погибли, в том числе 4-летний мальчик.
Как сообщает местный портал nao24.ru, все пострадавшие госпитализированы и находятся в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии.
Всего на борту находились 13 человек, среди которых два члена экипажа, несколько сотрудников УМВД, а также начальник департамента природных ресурсов и экологии НАО Сергей Андриянов и глава Хаседо-Хардского сельсовета Галина Филиппова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц"), говорится на сайте Следственного управления по округу.
Между тем, в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР назвали три главные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.
Еще одну возможную версию неофициально назвал ТАСС источник в оперативном штабе по расследованию причин катастрофы: причиной крушения Ан-2 мог быть отказ двигателя.
Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета. На кадрах видно, как воздушное судно начинает взлетать, но неожиданно разворачивается и пикирует вниз.
Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмилу Цыплакову, видимость во время происшествия была около 4 км, шел небольшой снег.
Глава Ненецкого автономного округа объявил 20 декабря в регионе днем траура.
Источник: https://www.murmansk.kp.ru
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