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В мире
Комфортабельная труба как ответ на дорогущую недвижимость
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danilov 25 Декабря 2017 в 17:45:00
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  Прапор 25.12.2017 в 19:14:05   # 651206
Временно перекантоваться пойдёт . На заработках или в командировке.
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  KapitanNemo 25.12.2017 в 20:42:20   # 651219

Япония. Уже давно.
Труба конечно круче оборудована.
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