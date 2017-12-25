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В Москве автобус заехал в метро
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danilov 25 Декабря 2017 в 21:37:07




Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 25.12.2017 в 23:46:16   # 651257
Охренеть. Как его угораздило
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  GaNjUBASSKIN 26.12.2017 в 09:40:00   # 651305
Карьерного роста захотелось
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