Умер В. Шаинский

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Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, однако война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент. Он продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.
В 1945-м Шаинский поступил в Московскую консерваторию и после ее окончания выступал в оркестре Леонида Утесова. Затем преподавал в музыкальной школе, работал оркестровщиком, был композитором и музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.
В 1962 году Шаинский поступил в Бакинскую консерваторию имени Гаджибекова. Первым произведением стал струнный квартет.
Он обращался к военной теме — вместе с поэтом Михаилом Таничем создал такие солдатские песни, как "Идет солдат по городу", "Проходи, кавалерия", "Победа", "Шло письмо", "Не плачь, девчонка".
Его первым громким успехом стала композиция "Лада", написанная в 1968 году. В 1970-е годы имя Владимира Шаинского зазвучало наряду с именами известных советских композиторов песенного жанра, многие его композиции снискали народную любовь.
Шаинский широко известен как автор многочисленных произведений для детей. Он сочинил несколько мюзиклов, среди которых "Аз, Буки, Веди", "Путешествие Нильса", "Джельсомино и пираты".
Композитор выступил автором десятков мелодий для художественных и мультипликационных фильмов: "Анискин и Фантомас", "Завтрак на траве", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Приключения Незнайки и его друзей", "38 попугаев".
Он сыграл в нескольких фильмах: "8 1/2 долларов", "ДМБ", "Кышкин дом". Удостоен многочисленных государственных премий.
РИА Новости https://ria.ru/culture/20171226/1511756302.html