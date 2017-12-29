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В мире
Бывший глав сан врач Онищенко тоже против оливье
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KapitanNemo 29 Декабря 2017 в 10:38:02
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал во время новогодних праздников в России отказаться от традиционных салатов оливье и селедка под шубой, заменив их свежими растительными продуктами.

По мнению бывшего главного санитарного врача, «прошло то время, когда мы ели салат оливье и селедку под шубой».

Депутат напомнил, что сейчас у всех православных — строгий пост, который подразумевает употребление только растительной пищи, без жирного майонеза, передает РИА Новости.

Геннадий Онищенко, депутат: «Переходите на естественные продукты… растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже».

Онищенко также напомнил, что россиянам стоит воздержаться и от употребления крепкого алкоголя — максимум бокал шампанского.

http://www.ntv.ru/novosti/1966102/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 29.12.2017 в 10:50:44   # 652174
че т тоже в этом году оливье не хочу.
но лучший его заменитель это салат из скумбрии с картошкой. простой рецепт. но прям все в восторге от него.
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  Hairless 29.12.2017 в 11:05:09   # 652182
Свои пожелания бывший главный санитарный врач, а ныне депутат может написать на листке формата Ф4, свернуть из него самолетик и улететь на нем нах#й.
Люди взрослые сами в состоянии решить - сколько чего пить и чем закусывать.
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  Пастафариан 29.12.2017 в 11:30:18   # 652193
Собака лает — ветер носит, а оливье идёт и еще как идёт.

P.S. вот же кОЗЕЛ
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  Денис222 29.12.2017 в 11:33:45   # 652195
Что то как то не логично... Разве Вам "слугам нашим" выгодно иметь нас здоровых? Ведь лучше же когда мы (народ) больны, носим денежки в больнички, аптеки и т.п., а еще до пенсии не доживаем...походу эти советники, что то другое подразумевают...
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  Alexy 29.12.2017 в 11:44:28   # 652197
Он перед каждым Новым годом это пропагандирует.
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  bob153370 29.12.2017 в 12:02:20   # 652201
Quote:
растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна


особенно доступна по цене.
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