Бывший глав сан врач Онищенко тоже против оливье

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KapitanNemo 29 Декабря 2017 в 10:38:02
По мнению бывшего главного санитарного врача, «прошло то время, когда мы ели салат оливье и селедку под шубой».
Депутат напомнил, что сейчас у всех православных — строгий пост, который подразумевает употребление только растительной пищи, без жирного майонеза, передает РИА Новости.
Геннадий Онищенко, депутат: «Переходите на естественные продукты… растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже».
Онищенко также напомнил, что россиянам стоит воздержаться и от употребления крепкого алкоголя — максимум бокал шампанского.
http://www.ntv.ru/novosti/1966102/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 29.12.2017 в 10:50:44 # 652174
но лучший его заменитель это салат из скумбрии с картошкой. простой рецепт. но прям все в восторге от него.
Люди взрослые сами в состоянии решить - сколько чего пить и чем закусывать.
Пастафариан 29.12.2017 в 11:30:18 # 652193
P.S. вот же кОЗЕЛ
растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна
особенно доступна по цене.