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В мире
В Москве автобус врезался в остановку
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danilov 29 Декабря 2017 в 16:30:21


Комментарии, по рейтингу, по дате
  мартин 29.12.2017 в 16:50:50   # 652260

Капитализм еманый. Режим работа отдых нарушен. Главное бапки.
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  едридмадрид 29.12.2017 в 18:48:45   # 652288
Цитата: мартин от 29.12.2017 16:50:50

Капитализм еманый. Режим работа отдых нарушен. Главное бапки.


капитализм не причём ,

вье....т к примеру в Америке , Германии и Япония с Южной Корей , да и во многих кап. странах не подетски

и им за тот капиталистический труд - очень нормально( хорошо ) платят
хватает на практичский ВСЁ ( что нужно для норм жизни, существования)

а у наших соседей , да и у нас ЗАРПЛАТЫ не хватает ( хватало бы , но цены тоже не спят, даже опережают всех и вся)

вот и приходиться за копейки подрабатывать или ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ
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  Пермяк 29.12.2017 в 19:38:25   # 652295
Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?
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  Xplod 29.12.2017 в 21:21:32   # 652315
Цитата: Пермяк от 29.12.2017 19:38:25
Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?

ты че там куришь?
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  Пермяк 29.12.2017 в 22:48:05   # 652325
Я не курю, я предполагаю и не исключаю, зная суть этих шакалов. А то что водилы якобы работают по три смены это чистой воды пизд@ж.
Второе, раньше такого никогда не было, а тут два случая за неделю, совпадение? Не думаю...

Ранее, 25 декабря, в Москве другой пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов.

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  Денис222 29.12.2017 в 23:17:53   # 652331
Цитата: Пермяк от 29.12.2017 19:38:25
Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?


Ага, а еще по приказу пиндосов у меня в подъезде их агент сыт...
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