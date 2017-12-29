В Москве автобус врезался в остановку

Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?