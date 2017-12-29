В Москве автобус врезался в остановку

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danilov 29 Декабря 2017 в 16:30:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
Капитализм еманый. Режим работа отдых нарушен. Главное бапки.
едридмадрид 29.12.2017 в 18:48:45 # 652288
Цитата: мартин от 29.12.2017 16:50:50
Капитализм еманый. Режим работа отдых нарушен. Главное бапки.
Капитализм еманый. Режим работа отдых нарушен. Главное бапки.
капитализм не причём ,
вье....т к примеру в Америке , Германии и Япония с Южной Корей , да и во многих кап. странах не подетски
и им за тот капиталистический труд - очень нормально( хорошо ) платят
хватает на практичский ВСЁ ( что нужно для норм жизни, существования)
а у наших соседей , да и у нас ЗАРПЛАТЫ не хватает ( хватало бы , но цены тоже не спят, даже опережают всех и вся)
вот и приходиться за копейки подрабатывать или ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?
Цитата: Пермяк от 29.12.2017 19:38:25
Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?
Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?
ты че там куришь?
Второе, раньше такого никогда не было, а тут два случая за неделю, совпадение? Не думаю...
Ранее, 25 декабря, в Москве другой пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов.
Цитата: Пермяк от 29.12.2017 19:38:25
Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?
Да всё гораздо проще. Наши давят на пиндосов по линии Сирии, требуют вывода их баз с территории республики, вносят в повестку ООН вопросы подготовки террористов на базах коалиции, поэтому и автобусы один за одним стали сшибать остановки. Такое своеобразное предупреждение от партнёров из за океана.
Мол смотрите что мы можем, хакаем ПО и автобус едет куда нам вздумается, а можем хакнуть насосную в Москве, или к примеру GPS сеточку над Домодедово метров на 50 ниже сделать, так что вы подумайте, оно вам надо!?
Ага, а еще по приказу пиндосов у меня в подъезде их агент сыт...