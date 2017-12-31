Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
За два дня два крупнейших нефтеперерабатывающих завода
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Декабря 2017 в 00:51:49
МЕХИКО, 29 дек – РИА Новости. Пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay, передает агентство ACN. Причины и масштабы пожара пока не известны.

В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

РИА Новости

В Венесуэле при взрыве на НПЗ пострадали четыре человека

В Венесуэле на одном из крупнейших в стране НПЗ Cardon​ произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел при попытке перезапуска одного из блоков завода. Пострадали двое рабочих, член профсоюза и один из членов семьи рабочих. Рабочие были направлены в больницу. Одного из них из-за тяжелых ожогов доставили в больницу на вертолете.

НПЗ Cardon​ расположен на полуострове Парагуана и является вторым по размерам нефтеперерабатывающим предприятием в стране. Завод способен перерабатывать 955 тыс. баррелей нефти в сутки. Предприятие начало работу 68 лет назад.

В 2012 году в Венесуэле произошел один из крупнейших за историю страны взрывов на НПЗ. Тогда на заводе Амуай погиб 41 человек.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a4495b59a7947dfb9b7f062
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь