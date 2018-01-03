Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Названы точные цифры осужденных в СССР за особо опасные государственные преступления
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Января 2018 в 17:50:10
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в интервью «РГ» назвал точные данные о количестве осужденных в СССР за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж в 1921-1953 гг. - 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке - 765 180 человек.

Как отметил А. Бортников, "хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) - отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами".

В 1933-1939 гг. репрессиям подверглись 22 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики А. Артузов, К. Звонарев и другие.

https://cont.ws/@i-korotchenko/813166
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 03.01.2018 в 22:18:57   # 652749
А как же мильёны мильярдов?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь