Хмельницкую АЭС экстренно отключили от сети

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GoodZone 04 Января 2018 в 11:50:33
«Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол – блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты», – сообщается на сайте оператора украинских АЭС – компании «Энергоатом».
Сообщается, что реакторная установка находится в состоянии «горячей остановки». «Причины нарушения устанавливаются», – отметили в «Энергоатоме». По международной шкале INES происшествие классифицировали уровнем «0».
Также отмечено, что радиационная обстановка на АЭС и соседних территориях не изменилась и соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков.
На ХАЭС сейчас проводится капитальный ремонт, сообщили в «Энергоатоме».
В октябре на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС произошло сразу два ЧП за неделю. В июле на электростанции случилась авария.
Напомним, 2 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в строительстве энергоблоков номер три и четыре Хмельницкой АЭС.
Межправительственное соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в сооружении третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС было подписано 9 июня 2010 года.
https://vz.ru/news/2018/1/3/902264.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 04.01.2018 12:12:42
ну пиздец россии
ну пиздец россии
Краткость, конечно, сестра таланта, но вы хотя бы смайлик поставили, чтобы хоть как-то пояснить вашу позицию... Кстати, название страны пишется с большой буквы, или вы так выразили свое отношение? Возможен сарказм... или плохое знание географии... если что там вокруг Чехия и Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия, Приднестровье, Польша, Белоруссия да собственно Украина... в общем пол Европы... это новое украинское оружие против всех или новый способ выбивания денег из старшего брата-Европы... не знали они, когда ввязывались, на что способна хохляцкая смекалка, так хоть бы с Россией посоветовались... теперь пусть отгребают...
Цитата: Даун от 04.01.2018 12:12:42
ну пиздец россии
ну пиздец россии
А Россия то тут при каких делах?
Когда начиналась вся эта нэзалэжность Россия предупреждала, свяжетесь с Westinghouse устроите себе маленький атомный апокалипсис. Но хихлы же самые умные...