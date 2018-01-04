В Аргентине депутатов заставили с помощью отпечатка пальца отмечаться на работе

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Vrangel 04 Января 2018 в 18:17:15
Об этом сообщает La Nacion.
По информации издания, люди обязаны отмечаться при входе в здание и при выходе. По этим данным вычисляются «прогульщики».
Нововведение уже дало результаты: система выявила 190 человек, которые не приходили на работу без уважительной причины в течение двух месяцев. В итоге 160 нарушителей уже решено уволить, ещё 30 подали в отставку.
Отмечается, что также было выявлено ещё 700 нарушений, а на заседаниях стали регулярно появляться люди, которых ранее не очень часто видели на работе.
Quote:
Экономия достигается не только за счет персонала. «Мы сокращаем расходы в разных областях и услугах, и в конце года мы достигли экономии почти 400 миллионов песо».
www.lanacion.com
russian.rt.com
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Совесть ? , , они не знают что это , как выглядит и где находится .