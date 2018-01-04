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В мире
В Аргентине депутатов заставили с помощью отпечатка пальца отмечаться на работе
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Vrangel 04 Января 2018 в 18:17:15
В парламенте Аргентины ввели биометрическую систему контроля посещаемости. Теперь депутаты и сотрудники аппарата должны с помощью отпечатка пальца отмечаться на работе.



Об этом сообщает La Nacion.

По информации издания, люди обязаны отмечаться при входе в здание и при выходе. По этим данным вычисляются «прогульщики».

Нововведение уже дало результаты: система выявила 190 человек, которые не приходили на работу без уважительной причины в течение двух месяцев. В итоге 160 нарушителей уже решено уволить, ещё 30 подали в отставку.

Отмечается, что также было выявлено ещё 700 нарушений, а на заседаниях стали регулярно появляться люди, которых ранее не очень часто видели на работе.

Quote:
Экономия достигается не только за счет персонала. «Мы сокращаем расходы в разных областях и услугах, и в конце года мы достигли экономии почти 400 миллионов песо».


www.lanacion.com
russian.rt.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 04.01.2018 в 19:01:16   # 652955
У нас бы такой учёт может совесть проснётся
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  KAN13 04.01.2018 в 19:10:26   # 652960

Совесть ? , , они не знают что это , как выглядит и где находится .
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  jumanjiqz 04.01.2018 в 21:57:58   # 652994
Увольнять наверное они собираются сотрудников а не депутатов, так как их не увольняют а лишают депутатского статуса и вместе с ними неприкосновенности и других привилегии!? У них депутаты получаются как на работу ходят что-ли, а не по созыву!? У нас многие депутаты и так где-то работают и вполне обеспеченные, и если у нас такое введут, то наши скорее всего просто махнут рукой и тоже подадут в отставку.
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  НурболаТТ 04.01.2018 в 23:18:03   # 653009
У меня смутное ощущение, что наши депутаты маслихата тоже редко ходят на работу. Каждый занимается своим бизнесом, больше уделяя внимание личным делам. Интересы народа вообще не защищают. Казахстанская политика - это крупный бизнес, где торгуют интересами народа и государства в целом.
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